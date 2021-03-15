Doya Doya Moda şampiyonu kim? Doya Doya Moda All Star birincisi kim oldu?
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Doya Doya Moda şampiyonu kim? Doya Doya Moda All Star birincisi kim oldu?

15.03.2021 16:30 | Son Güncelleme: 15.03.2021 16:36
Doya Doya Moda şampiyonu kim? Doya Doya Moda All Star birincisi kim oldu?

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda son bölümde neler oldu? Doya Doya Moda Emel!

Yeni formatı ile 15 Mart Pazartesi ekranlara gelen Doya Doya Moda şampiyonu kim? Doya Doya Moda All Star birincisi kim oldu?

12 MART DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

12 Mart Cuma günü Doya Doya Moda yarışmasında en yüksek puanı Elif aldı.

Ceren:40

Özden:40

Ayça:32

Birben:40

Bu hafta Doya Doya Moda yarışmasında elenen olmadı. Pazartesi günü yeni konseptle ekranlarda olacaktır.

DOYA DOYA MODA KİM BİRİNCİ!

TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda yarışması 13.45'de ekranlarda. Günün 1.'sini öğrenmek için haberimizi takip edebilirsiniz.

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