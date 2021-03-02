Doya Doya Moda Rabia elendi mi, neden yok?

Ekranların sevilen yarışma programlarından olan Doya Doya Moda, TV8'de yayınlanıyor. Geniş takipçi kitlesi tarafından takip edilen yapımda merak edilen sorulardan biri Doya Doya Moda Rabia elendi mi, neden yok? oluyor.

Doya Doya Moda yarışmasının dikkat çeken isimlerinden birisi olan Rabia, birkaç programdır olmaması dolayısıyla araştırılan isim olmaya başladı. Pek çok izleyicinin eksikliğini hemen fark ettiği isimler arasında yer alan Doya Doya Moda Rabia hakkında açıklama, Gülşah Saraçoğlu'ndan geldi. Peki, Doya Doya Moda Rabia neden yok, elendi mi, diskalifiye mi edildi? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

DOYA DOYA MODA RABİA ELENDİ Mİ, NEDEN YOK?

Doya Doya Moda 2. sezonunun iddialı isimlerinden Rabia Ağca'yı 84. bölümde göremeyen program takipçileri elenme sorularını gündeme getirdi. Yarışmada uzun zamandır istediği başarıyı yakalamayan Rabia Ağca, geçtiğimiz hafta son anda elenmekten kurtulmuştu. Rabia Ağca ile ilgili açıklama Gülşah Saraçoğlu, 84 bölümde şunları söyledi:

"Sevgili yarışmacımız Rabia'mız aramızda yok. Özel nedenlerden dolayı yapım şirketimizden de izin aldı. Ama tekrar gelecek, bu hafta Rabia'sız devam edecek, yarın da olmak üzere. "

RABİA BEYZA AĞCA KİMDİR?

Hatay doğumlu olan Rabia Beyza Ağca, 21 yaşında, İddialı bir tarzı olduğunu belirten Rabia, "Doya Doya Moda'da ikinci sezonun en iyi giyinen yarışmacısı olacağım ve bu yarışmadan birinci olarak çıkacağım" sözleriyle yarıştaki iddiasını ortaya koydu. Yarışmanın öğrenci yarışmacılarından olan ancak okulunu donduran Rabia, tekrar sınava hazırlanıyor.