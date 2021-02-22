Doya Doya Moda erkekler neden yok? Erkek yarışmacılar neden gitti, ayrıldı?

Erkek yarışmacılarının programda yer almamasının ardından "Doya Doya Moda erkekler neden yok?" sorusu sorulmaya başlandı. Programın takipçileri yarışmacıların akıbeti ile ilgili durumu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Doya Doya Moda erkekler neden yok? Erkek yarışmacılar neden gitti, Doya Doya Moda erkekler neden ayrıldı?

Erkek yarışmacılarının programda yer almamasının ardından "Doya Doya Moda erkekler neden yok?" sorusu sorulmaya başlandı. Programın takipçileri yarışmacıların akıbeti ile ilgili durumu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Doya Doya Moda erkekler neden yok? Erkek yarışmacılar neden gitti, ayrıldı? İşte detaylar haberimizde...

DOYA DOYA MODA ERKEKLER NEDEN YOK, NEDEN AYRILDI?

Doya Doya Moda yoluna kadın yarışmacılarla devam ediyor. 22 Şubat tarihli bölüm itibariyle 7 kadın yarışmacı ekranda performanslarını sergilemeye devam edecek. Yarışmadaki önemli değişikliği kısa süre önce Seray Sever açıklamıştı.

Son kez erkek yarışmacıları sahneye alan Seray Sever, yeni kararı şu sözlerle duyurdu. "Programda erkek modasına dair çok şey konuştuk ve izleyicilerimiz sizden çok şey öğrendiler. Harika bir renktiniz programımızda. Pazartesi itibariyle 7 kız yarışmamızla programa devam ediyoruz."