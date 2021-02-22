Doya Doya Moda erkekler neden yok? Erkek yarışmacılar neden gitti, ayrıldı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Doya Doya Moda erkekler neden yok? Erkek yarışmacılar neden gitti, ayrıldı?

22.02.2021 15:40 | Son Güncelleme: 22.02.2021 15:44
Doya Doya Moda erkekler neden yok? Erkek yarışmacılar neden gitti, ayrıldı?

Erkek yarışmacılarının programda yer almamasının ardından "Doya Doya Moda erkekler neden yok?" sorusu sorulmaya başlandı. Programın takipçileri yarışmacıların akıbeti ile ilgili durumu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Doya Doya Moda erkekler neden yok? Erkek yarışmacılar neden gitti, Doya Doya Moda erkekler neden ayrıldı?

Erkek yarışmacılarının programda yer almamasının ardından "Doya Doya Moda erkekler neden yok?" sorusu sorulmaya başlandı. Programın takipçileri yarışmacıların akıbeti ile ilgili durumu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Doya Doya Moda erkekler neden yok? Erkek yarışmacılar neden gitti, ayrıldı? İşte detaylar haberimizde...

DOYA DOYA MODA ERKEKLER NEDEN YOK, NEDEN AYRILDI?

Doya Doya Moda yoluna kadın yarışmacılarla devam ediyor. 22 Şubat tarihli bölüm itibariyle 7 kadın yarışmacı ekranda performanslarını sergilemeye devam edecek. Yarışmadaki önemli değişikliği kısa süre önce Seray Sever açıklamıştı.

Son kez erkek yarışmacıları sahneye alan Seray Sever, yeni kararı şu sözlerle duyurdu. "Programda erkek modasına dair çok şey konuştuk ve izleyicilerimiz sizden çok şey öğrendiler. Harika bir renktiniz programımızda. Pazartesi itibariyle 7 kız yarışmamızla programa devam ediyoruz."

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Kadir Topbaş Pervin Buldan Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Onur Akay Prens Harry Türkan Şoray
Spor Can Bartu Cenk Tosun Arda Turan Ersun Yanal Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Pkk Cuma Göztepe Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Doya Doya Moda erkekler neden yok? Erkek yarışmacılar neden gitti, ayrıldı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 15:44:33. #1.14#
title