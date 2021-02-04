Doya Doya Moda canlı izle! TV8 4 Şubat Doya Doya Moda yayın akışı ile izle!

Doya Doya Moda canlı izle! Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan "Doya Doya Moda " programında bugün neler oldu? Tüm gelişmeler için 4 Şubat Doya Doya Moda yayın akışı ile izle!

Doya Doya Moda 2. Sezon 149 Bölümü 4 Şubat 2021 Perşembe günü TV8 ekranlarında hayranlarının karşısına çıkıyor. Yarışmanın bugünkü bölümünde yeni bir hafta başlıyor. Peki, Doya Doya Moda bugünkü bölümde kim birinci, kim kazandı, kim elendi? Doya Doya Moda Son bölüm canlı izlemek isteyenler alttaki linki kullanabilir. Geçen hafta elenen ismi öğrenmek isteyenler ise aşağıdaki son bölümü full şekilde izleyebilir.

Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele vereceği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olacak.

Hem ekran başındakilerin hem de yarışmacıların moda ile ilgili tüm detayları öğreneceği yarışmada büyük heyecan yaşanacak.

"Doya Doya Moda "hafta içi her gün TV8'de.

Doya Doya Moda Ali Nail Yurtseven kimdir?

Doya Doya Moda yarışmasına katılan Ali Nail Yurtseven Türkiye'de tanınan bir işletmecidir. 28 yaşında olan Ali Nail Yurtseven birçok fenomen ile dost olmasıyla tanınıyor. Moda konusunda kendisini tarz bulan Ali Nail Yurtseven ilk haftasında Birben Coşkun ile yarışmaktadır. Ali Nail Yurtseven konservatuvar mezunudur ve kendi tarzını causal şık olarak yorumluyor. Erkeklerin kötü giyinmesi sebebiyle kendisinin ön plana çıkacağını söylüyor. Instagram hesabı @alinailyurtsevenn'dir.

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Survivor Ekstra

00:15 Kırmızı Oda

01:30 Doğduğun Ev Kaderindir

02:30 Doya Doya Moda

03:17 Doya Doya Moda

04:20 Doya Doya Moda

04:30 Survivor Panorama

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Survivor Panorama

12:45 Süper 1 Takım

13:00 Doya Doya Moda

17:15 Yerli Sinema

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler