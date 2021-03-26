Doya Doya Moda Betül Böçkün'ün çocuğu neden öldü? Doya Doya Moda Betül kim, kaç yaşında?

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All Star bölümüyle ekranlara gelecek olan ekranların en sevilen yarışmalarından olan Doya Doya Moda, yarışmacıları ve jürisi ile büyük ilgi topluyor. Sosyal medya hesaplarında da geniş takipçi kitlesine sahip olan Doya Doya Moda hakkında sorulan soruların yanıtlarını sizler için derledik. Doya Doya Moda All Star ne zaman, saat kaçta? Doya Doya Moda All Star kimler var? Doya Doya Moda Betül Böçkün'ün çocuğu neden öldü? Doya Doya Moda Betül kim, kaç yaşında?

DOYA DOYA MODA BETÜL ÇOCUĞU NEDEN VEFAT ETTİ?

Başarılı Doya Doya Moda yarışmacısı Betül'ün oğlunu 3 yaşında vefat etmesi, jüri üyeleri ve diğer yarışmacıları üzüntüye boğdu.

DOYA DOYA MODA NE ZAMAN?

Doya doya moda yarışması bu sezon ekranlarda yayınlanan giyim, moda tarzı olan tek yarışma. Bu yüzden de sevilerek takip edildi. Yarışmacıların tarzları giydikleri her şey merak edildi. 44 beden ve üzeri yarışmacıların yarışabildiği Doya Doya Moda geniş takipçi kitlesine sahip. Sık sık yayın saati değiştirilen Doya Doya Moda saat 13:00 itibarıyla ekranlarda yer alıyor.