Doya Doya Moda All Star 9 Temmuz 2021 kim birinci oldu? Doya Doya Moda All Star 9 Temmuz 2021 Puan Durumu nedir?

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda kim birinci oldu? Doya Doya Moda son bölümde neler oldu? Doya Doya Moda All Star 9 Temmuz 2021 kim elendi? Doya Doya Moda All Star 9 Temmuz puan durumu nedir?

Birbirinden tarz 6 kadının yarıştığı TV8 Doya Doya Moda'da 9 Temmuz Salı gününün fragmanı yayınlandı. Moda meraklısı kadın yarışmacılar diğer 5 kişiyi geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele ediyor. Bugün Doya Doya Moda All Star'da bugünkü konsepti en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 9 Temmuz Doya Doya Moda'da kim birinci oldu? 9 Temmuz Doya Doya Moda'ya kim veda etti? Doya Doya Moda kim kazandı? 9 Temmuz Doya Doya Moda Puan Durumu!

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9 Temmuz 2021 DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

13.30'da TV8 ekranlarında yayınlanan moda programının 9 Temmuz Cuma gününün konsepti ve puan durumu henüz belli değil. Günün puan durumu ve birincisi için haberimizi takipte kalın.

8 TEMMUZ 2021 DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

Ferdanur-19

Rabia-19

Birben-13

Özde-20

DOYA DOYA MODA ALL STAR 8 TEMMUZ BİRİNCİSİ

Doya Doya Moda All Star'da 8 Temmuz birincisiÖzde olmuştu.