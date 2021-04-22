Downton Abbey 2 Filmi
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İngiliz kırsalında bulunan Downton Malikanesi'nde yaşayan zengin Crawley Ailesi üyelerinin yaşamlarına odaklanılan “Downton Abbey” filminin devam halkası olan yapımın oyuncu kadrosunda ilk filmde de rol alan Hugh Bonneville, Jim Carter, Laura Carmichael ve Michelle Dockery gibi isimler yer alıyor
Yönetmen: Simon Curtis
Senaryo: Julian Fellowes
Oyuncular: Dominic West, Laura Haddock, Maggie Smith, Imelda Staunton, Michelle Dockery, Hugh Dancy, Laura Carmichael, Hugh Bonneville, Penelope Wilton, Jim Carter, Nathalie Baye, Jonathan Coy
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Downton Abbey 2
Yapımcı Firma: Universal Pictures
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: İngiltere
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com