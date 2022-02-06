Down sendromlu Tahir doğum gününde polislerle gezdi - Haberler
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Down sendromlu Tahir doğum gününde polislerle gezdi

AA, Fahri Mithat Korkusuz - Güncel
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Down sendromlu Tahir doğum gününde polislerle gezdi

Konya'nın Karapınar ilçesinde down sendromlu Tahir Yurt doğum gününde polis arabasıyla gezdi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde down sendromlu Tahir Yurt doğum gününde polis arabasıyla gezdi.

Polis arabasıyla doğum gününde gezmek istediğini ailesine söyleyen Tahir Yurt'un isteği İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne iletildi.

Gelen ekipler Tahir'i ekip arabasına bindirerek ilçede ekip arabasıyla gezinti yaptırdı.

42 yaşına giren, araç içerisinde kendisi için siren çalınan Yurt, "Bugün benim doğum günüm çok mutluyum" şeklinde anons yaptı.

İlçede çok sevilen sempatik hareketleri ile tanınan Yurt, polis ekiplerine ekip arabasından indikten sonra teşekkür etti.

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Güncel

Hisarcık, Konya, Polis, Doğum, Güncel, Haber

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