Down sendromlu Hande'nin gelinlik hayali gerçekleşti
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Down sendromlu Hande'nin gelinlik hayali gerçekleşti

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yaşayan down sendromlu Hande Çetin'in (19) gelinlik giyme hayali, sembolik düğünle gerçek oldu.

Down sendromlu Hande'nin gelinlik hayali gerçekleşti
13.08.2020 15:05 | Son Güncelleme: 13.08.2020 15:09

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yaşayan down sendromlu Hande Çetin'in (19) gelinlik giyme hayali, sembolik düğünle gerçek oldu.

Nazilli Kent Konseyi Engelliler Meclisi öncülüğündeki organizasyonda, Hande Çetin için sembolik düğün töreni düzenlendi. Eğlenceye Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Kent Konseyi Başkanı Bülent Burmaoğlu, Nazilli Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Aysun Bademli ile Hande Çetin'in babası Mehmet Çetin, annesi Gülümser Çetin, ablası Melike Çetin Kaygın ve eniştesi Yasin Kaygın katıldı. Davetliler, çalınan davul eşliğinde oyunlar oynadı. Hazırlanan 7 katlı pasta, eğlence alanına getirildi. Pastayı Çetin ve belediye başkanı birlikte keserek, birbirlerine ikram etti.  

Çok mutlu olduğunu belirten Hande Çetin, "Hepiniz çok sağ olun. En büyük hayalim gelinlik giymekti. Bugün gerçekleşti, çok mutluyum" dedi.Abla Melike Çetin ise "Kardeşimin en büyük hayali gelinlik giyebilmekti. Bunu çok istiyordu. Bizler de kardeşim için bu ortamı hazırladık. Tabi ki bizler de kardeşimin en büyük isteğini yerine getirdiğimiz için çok sevinçliyiz ve çok mutluyuz" diye konuştu. Nazilli Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Bademli ise "Gözümüz gibi baktığımız Hande'nin en büyük isteği gelinlik giymekti. Biz de kızımıza gelinlik giydirip, onu mutlu edebilmek için harekete geçtik. Kızımızın hayalini gerçekleştirdik. Kızımızın yüzünü güldürdüğümüz için çok mutluyuz" dedi. 

Kaynak: DHA

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