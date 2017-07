Down sendromlu gençlerin çalıştığı 'farkındalık çay bahçesi' açıldı



Enis Tabak / Prizren, 7 Temmuz (DHA) - Balkanlarda ilk defa Kosova'da, down sendromlu gençlerin çalıştığı bir farkındalık çay bahçesi açıldı.



Kosova Down Sendromlular Derneği Prizren şubesinin girişimiyle Prizren'de faaliyete geçen 'X21' isimli çay bahçesinde, down sendromlu gençler çalışarak derneğin bütçesine katkı sağlıyor. Aralarında Türk subaylarının da bulunduğu çok sayıda davetlinin katılımıyla açılışı gerçekleştirilen 'X21' isimli çay bahçesinde, aynı binada eğitim görev down sendromlu gençler hem garsonluk yapıyor hem de çay-kahve pişiriyor.



Doğan Haber Ajansı'na konuşan Kosova Down Sendromlular Derneği Prizren Şubesi temsilcisi Yeliz Bilurdagi, Kosova Down Sendromlular Derneği olarak farkındalık yaratmak için eğitim verdikleri binada down sendromlu gençleri hem hayata hazırlayıp hem de kazandıkları paralarla kendi giderlerini gidermeye çalıştıklarını söyledi. Kosova Demokratik Türk Partisi - KDTP Prizren Şubesi Başkanı ve Prizren Belediyesi Tapu ve Kadastro Müdürü Sencar Karamuço da, down sendromlu gençlere destek olmak için belediye olarak mekan tahsis ettiklerini ve her çeşit destekte bulunduklarını söyledi. 'X21' isimli çay bahçesi sabah 0800 ila akşam 1600 saatleri arasında hizmet verecek.



(Fotoğraflı)