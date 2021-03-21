KIRKLARELİ - Down sendromlu gencin dizi oyuncusu ile görüşme hayali CİMER başvurusu ile gerçekleştirildi

Kırklarelili down sendromlu Burhan Özdemir'in (17) dizi oyuncusu Eda Yörüklü ile görüşme hayali Kırklareli Valiliğince gerçekleştirildi.

Lüleburgaz ilçesinde yaşayan Özdemir'in ağabeyi Burak Özdemir, kardeşinin dizi oyuncusu ile görüşebilmesi için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvurdu.

Konunun iletilmesi üzerine harekete geçen Kırklareli Valisi Osman Bilgin, down sendromlu genç ile Demirköy ilçesindeki bir at çiftliğinde bir araya geldi. Bilgin, Özdemir ile çiftliği gezdi ve Yörüklü ile çevrimiçi görüşmesini sağladı.

Yörüklü, görüşmede, Down Sendromu Farkındalık Günü'nü kutladığı Özdemir'le istediği zaman görüşebileceğini belirtti.

Vali Bilgin de gencin hayalini yerine getirdikleri için büyük bir mutluluk duyduğunu kaydetti.

Gencin ağabeyi Burak Özdemir ise kardeşi ile hayatlarındaki en mutlu günlerden birini yaşadıklarını söyledi.

Kardeşinin oyuncu Yörüklü'nün hayranı olduğunu ifade eden Burak Özdemir, daha önce kardeşini oyuncu ile görüştürmek için çabalarının olduğunu ancak bir sonuç alamadığını anlattı.

"Bu kez şansımız CİMER aracılığı ile denedim. Hemen bize dönüş oldu ve kardeşimin en büyük hayali yerine getirildi." diyen Özdemir, Vali Bingin ile Yörüklü'ye teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran