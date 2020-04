Down Sendromlu bireyler "online yemek programında" buluştu - İSTANBUL , Down Sendromu Derneği tarafından düzenlenen "Lezzet +1 mutfaktayız" online eğitimine Türkiye'nin dört bir yanından katılan onlarca down sendromlu birey bir yandan yeni yemek tarifleri öğrenirken bir yandan da birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Down Sendromu Derneği tarafından düzenlenen "Lezzet +1 mutfaktayız" online eğitimine Türkiye'nin dört bir yanından katılan onlarca down sendromlu birey bir yandan yeni yemek tarifleri öğrenirken bir yandan da birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Derneğin +BiDown Bağımsız Yaşam ve Kariyer Programı'nın bir parçası olarak Psikolog Büşra Ragıpoğlu ve Psikolog M. Emin Mansurgüler'in moderatörlüğünde düzenlenen ilk program down sendromlu bireylerin bağımsız bir hayat sürebilmeleri için ev yaşamında önemli bir yeri olan "yemek pişirme" kültürüne odaklandı. İlk programda bir araya gelen down sendromlu bireyler önce uzun süredir görmedikleri arkadaşlarıyla sohbet etme fırsatı buldu, sonra "caprese sandviç" tarifini öğrenerek kendi yemeklerini yaptı. Etkinliği, AA muhabirine değerlendiren moderatörler, down sendromlu bireylerin bağımsızlıklarını kazanmalarında bilgi ve becerilerinin gelişmesinin önemine dikkati çekerek, online eğitimin dönüşlerinden memnun olduklarını söyledi. Psikolog Ragıpoğlu, down sendromlu bireyler için dernekte pazar günleri verilen mutfak eğitiminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle online ortama taşındığını, etkinliğe bu sayede Türkiye'nin birçok şehrinden katılımın olduğunu kaydetti. Mutfakta yapılan çalışmanın temel hedefinin yemek yapmak olmadığının altını çizen Ragıpoğlu, "Burada hem birbirleriyle sohbet etme ve sosyalleşme olanağı buldular hem de ailelere eğitim konusunda büyük bir destek sundu. Örneğin onlara 'göz kararı' demek yerine ölçülerle ve rasyonel bir tarzda yaklaşılması gerektiğini ifade ettik. Gençler için bu aktivite büyük bir psikososyal destek oldu." diye konuştu. Ragıpoğlu, down sendromlu bireylerin ailelerine de şu çağrıyı yaptı: "Gençlerle bu zorlu süreç iyi değerlendirildiğinde bizim başarı diye hedef aldığımız akademik çerçevenin çok üzerine rahatlıkla çıkabilirler. Çocuk ya da gençlere küçük ya da büyük mutlaka sorumluluk vermek gerekiyor. Ev içinde olan tüm işler eğitimin bir parçası. " "Biz nasıl başarıya ulaşmak için çalışıyorsak onlar da başarının verdiği mutluluğu tatmak istiyor" Psikolog Emin Mansurgüler de online eğitimlerin gençlerle "direkt" iletişimin devam etmesini sağladığını ve çok aktif bir program olduğunu kaydetti. Mutfak atölyesinin down sendromlu bireylerin bağımsız bir hayat sürebilmesi için önemli bir misyona sahip olduğunu anlatan Mansurgüler, "Mutfak becerisi gelişmiş ve kendi yemeğini yapabilen gençlerin bağımsız bir şekilde hayatını sürdürmesi çok daha kolay. Biz down sendromlu ya da özel eğitime gereksinim duyan bireylerin tek başına hayatını sürdürebilecek kadar bilgiye ve beceriye sahip olmasını önemsiyoruz. Yemek çok önemli. Bugün yaptığımız sandviç gençlere 'Ben başarabilirim" duygusunu hissettirdi. Bu çok önemli. Biz nasıl başarıya ulaşmak için çalışıyorsak onlar da başarının verdiği mutluluğu tatmak istiyorlar." ifadelerini kullandı. Kaynak: AA