Down Sendromlu bireyler ve aileleri için düzenlenen yeni yıl eğlencesi renkli görüntülere sahne oldu. Etkiniliğe katılanlar yeni yıl pastasını Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ve eşi Hikmet Atila ile birlikte kesti.

Bornova Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projesi olarak Down sendromlu bireylerin hayatın içinde aktif olarak rol alabilmesi amacıyla 2015 yılında hizmete açtığı Down Kafe'de yeni yıl heyecanı yaşandı. Down Sendromlu bireyler ve aileleri+1 Down Kafe'de düzenlenen yılbaşı partisinde buluştu. Organizasyonda dans edip şarkılar söyleyerek eğlenen çocuklar, düzenlenen etkinliklerle de keyif dolu zaman geçirdi.

Eğleceye Ahbap İzmir'in üyeleri ve Gençlik Merkezi'nden yararlanan Dost Kartlı öğrencilerde müzik ve dansları ile renk kattı. Çocukların gönüllerince eğlendiği etkinlikte Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ve eşi Hikmet Atila'da katılarak özel olarak hazırlanan yeni yıl pastasını birlikte kesti. Başkan Atila, gecede Downlu bireylere çeşitli hediyeler vererek iyi yıllar diledi.

Kaynak: Bültenler