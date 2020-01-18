Ayağındaki bıçakla seyircilerin arasına dalan horoz, 55 yaşındaki şahsın ölümüne neden oldu
Hindistan'da yasaklanmış olmasına rağmen gerçekleştirilen horoz dövüşleri bu kez can aldı. Dövüşlerde, rakibine daha büyük zarar vermesi için ayağına jilet kadar keskin bir bıçak bağlanan horoz hedef şaşırarak seyircilerin arasında daldı. Bu sırada seyirciler arasında bulunan 55 yaşındaki adam karnından yaralanarak olay yerinde hayatını kaybetti.
Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletindeki Pragadavaram köyünde gerçekleştirilen horoz dövüşlerinde, sahibinin dövüşmesi için bırakılan horoz aniden seyircilerin arasında dalınca, 55 yaşındaki Saripalli Venkateswara Rao isimli şahsın ölümüne neden oldu.
HOROZUN AYAĞINDA JİLET VARDI
Dövüş öncesinde, rakibine daha büyük zarar verebilmesi adına sahibi tarafından horozun ayağına jilet kadar keskin bir bıçak yerleştirildi.
HOROZU DÖVÜŞMESİ İÇİN BIRAKINCA, SEYİRCİLERİN ARASINA DALDI
Sahibi, horozu dövüşe başlaması için elinden bıraktı. Bu sırada hedef şaşıran horoz, seyircilerin arasına daldı. Ayağındaki jilet kadar keskin bıçakla seyircilerin arasına dalan horoz, 55 yaşındaki bir şahsı karnından ciddi şekilde yaraladı.
HİNDİSTAN'DA HOROZ DÖVÜŞTÜRMEK YASAK
Hindistan'da Yüksek Mahkeme'nin yasaklama kararına rağmen yaygın olarak gerçekleştirilen horoz dövüşleri bu kez can aldı. Seyircilerin arasına giren horozun ayağındaki bıçak tarafından karnından yaralanan şahıs, olay yerinde hayatını kaybetti. Hindistan yerel basınında, korkunç ölümle alakalı birçok kişinin sorgulanmak üzere gözaltına alındığı haberleri yer aldı.
Haber Videosu: Ayağındaki bıçakla seyircilerin arasına dalan horoz, 55 yaşındaki şahsın ölümüne neden oldu
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komedisiniz la, böyle ölüm mü olur???Cevap Yaz Yayından Kaldır