: Ayağındaki bıçakla seyircilerin arasına dalan horoz, 55 yaşındaki şahsın ölümüne neden oldu

18.01.2020 00:54 | Son Güncelleme: 18.01.2020 01:04

Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletindeki Pragadavaram köyünde gerçekleştirilen horoz dövüşlerinde, sahibinin dövüşmesi için bırakılan horoz aniden seyircilerin arasında dalınca, 55 yaşındaki Saripalli Venkateswara Rao isimli şahsın ölümüne neden oldu.

HOROZUN AYAĞINDA JİLET VARDI

Dövüş öncesinde, rakibine daha büyük zarar verebilmesi adına sahibi tarafından horozun ayağına jilet kadar keskin bir bıçak yerleştirildi.

HOROZU DÖVÜŞMESİ İÇİN BIRAKINCA, SEYİRCİLERİN ARASINA DALDI

Sahibi, horozu dövüşe başlaması için elinden bıraktı. Bu sırada hedef şaşıran horoz, seyircilerin arasına daldı. Ayağındaki jilet kadar keskin bıçakla seyircilerin arasına dalan horoz, 55 yaşındaki bir şahsı karnından ciddi şekilde yaraladı.

HİNDİSTAN'DA HOROZ DÖVÜŞTÜRMEK YASAK

Hindistan'da Yüksek Mahkeme'nin yasaklama kararına rağmen yaygın olarak gerçekleştirilen horoz dövüşleri bu kez can aldı. Seyircilerin arasına giren horozun ayağındaki bıçak tarafından karnından yaralanan şahıs, olay yerinde hayatını kaybetti. Hindistan yerel basınında, korkunç ölümle alakalı birçok kişinin sorgulanmak üzere gözaltına alındığı haberleri yer aldı.

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