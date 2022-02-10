Dövüp, para ve cep telefonunu gasbettiler

KAYSERİ'de O.K.'yi dövüp, para ve cep telefonunu gasbeden Ş.A. ve Y.C., kaçtıkları otomobilde yakalandı.

Olay, 3 gün önce Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. O.K. evine doğru yürürken, yanına otomobille Ş.A. ve Y.C. geldi. Otomobilden inen Ş.A. ve Y.C., araçtan inerek O.K.'yi dövüp, cebinden bin TL'si ile cep telefonunu alarak bölgeden ayrıldı. O.K. çevredekilerin çağırdığı ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Emniyetteki sorgularının ardından iki şüpheli Devlet Hastanesi Adli Tabiplik'te sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.