Dövülerek öldürülen kişi, kimliği tespit edilemezse belediye ekiplerince toprağa verilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Dövülerek öldürülen kişi, kimliği tespit edilemezse belediye ekiplerince toprağa verilecek

13.01.2021 15:19 | Son Güncelleme: 13.01.2021 15:23
Dövülerek öldürülen kişi, kimliği tespit edilemezse belediye ekiplerince toprağa verilecek

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Çayı kenarında 4 Ocak'ta bulunan 50 yaşlarındaki el ve ayakları bağlı erkek cesedinin kimliği halen tespit edilemedi.

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Çayı kenarında 4 Ocak'ta bulunan 50 yaşlarındaki el ve ayakları bağlı erkek cesedinin kimliği halen tespit edilemedi. Cesedin 1 ay içerisinde yakınlarına teslim edilememesi halinde belediye ekiplerince, toprağa verileceği belirtildi.

Çaycuma ilçesi girişinde 4 Ocak'ta, Filyos Çayı kenarında çalılıklar arasında erkek cesedi bulundu. 50 yaşlarındaki erkek cesedinin, yaklaşık 4-5 günlük olduğu belirlendi. Elleri ve ayakları bağlı olan kişinin, ilk belirlemelere göre dövülerek öldürüldüğü tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, cesedin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile istihbarat birimi ekipleri, cesedin kimliğini tespit etmek için kayıp başvurularını incelemeye aldı. Ancak şu ana kadar cesedin kime ait olduğu tespit edilemedi. Şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için de çalışmasını sürdüren ekipler, çevredeki güvenlik ve mobese kameraları incelemeye aldı. Çaycuma Devlet Hastanesi'nde bekletilen cesedin, 1 ay içerisinde kimliği tespit edilemezse, belediye ekiplerince, toprağa verileceği bildirildi.


Dövülerek öldürülen kişi, kimliği tespit edilemezse belediye ekiplerince toprağa verilecek
Dövülerek öldürülen kişi, kimliği tespit edilemezse belediye ekiplerince toprağa verilecek
Dövülerek öldürülen kişi, kimliği tespit edilemezse belediye ekiplerince toprağa verilecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Fikri Sağlar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Murat Dalkılıç Seren Serengil Gonca Vuslateri
Spor Ersun Yanal Sergen Yalçın Tolga Ciğerci Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler İzmir Uyuşturucu Fenerbahçe Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dövülerek öldürülen kişi, kimliği tespit edilemezse belediye ekiplerince toprağa verilecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 15:33:35. #1.14#
title