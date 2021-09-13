Dövme yapmak günah mıdır? Dövmenin günahı nedir? Kalıcı dövme / geçici dövme günah mıdır? Dövme neden günahtır? - Haberler
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Dövme yapmak günah mıdır? Dövmenin günahı nedir? Kalıcı dövme / geçici dövme günah mıdır? Dövme neden günahtır?

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Dövme yapmak günah mıdır? Dövmenin günahı nedir? Kalıcı dövme / geçici dövme günah mıdır? Dövme neden günahtır?

Özellikler gençler arasında oldukça yaygın olan dövme yaptırmak, beraberinde bir takım soruları da merak ettirmiştir. Dövme yapmak günah mıdır? Dövmenin günahı nedir? Kalıcı dövme / geçici dövme günah mıdır? Dövme neden günahtır? sorularının cevabı haberimizde...

Dövme yaptırmak, vücudunda yaşama dair bir izler bırakmak, sevgi duyduğun kişilere birnevi sevgini göstermek, yaşam felsefeni yansıtmak, hayvanlara ait görsellerle dahi mesajlar taşıyan dövmeler oldukça yaygın kullanılıyor. Tüm bunlarla beraber uzun yıllardır dövme konusunda Dövme yapmak günah mıdır? Dövmenin günahı nedir? Kalıcı dövme/ geçici dövme günah mıdır? Dövme neden günahtır? gibi sorular tartışma konusu olmuştur. Bu tartışmaların cevabı haberimizde...

DÖVME YAPTIRMAK GÜNAH MIDIR?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun internet sitesinde yer alan dövme yaptırmakla ilgili suallere verdiği cevaplar şu şekildedir: Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Bedeninde dövme bulunduran bir kişi, eğer sildirilebilmesi mümkün ise, dövmesini sildirmelidir. Eğer dövmesini sildirimezse, tövbe etmeli ve Allah'tan af dilemelidir.

Dövme ypatırmak diğer bir deyişle, insanın vücuduna çeşitli iğneler batırıp delerek, derş altına boya aktarmak suretiyle deri üzerinde çeşit çeşit simge, şekil, yazı vs. oluşturmak İslam dinince yasak kılınmıştır. Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) dövme konusunda şöyle buyurdu 'Dövme yaptıran veya yapan kadınların, yüzlerinden tüy ve kaş yolduran ve yolan kişilerin, dişlerini seyrelterek inceltenlerin Allah'ın yaratmış olduğu şekilde değişiklik yapanlara Allah lanet etmiştir.' Dövme yaptırmak, İslam dininde yasaklanmakla birlikte, deri üstünde vücut yıkandığında suyun deri altına ulaşmasını engelleyebilecek bir tabakanın yer almaması nedeniyle dövme yaptırmak gusül ve abdeste engel değildir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

KALICI DÖVME/ GEÇİCİ DÖVME GÜNAH MIDIR?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun kalıcı dövme ile geçici dövme hükmünün aynı olup olmadığı ile ilgili sorulan bir soruya, şu cevabı verdi:

İnsanın bedeninde dövme bulundurması islam dininde yasaklanmıştır ve sildirebilmesi mümkün ise, dövme yaptıran kişinin kendi sağlığına zarar vermeyecek şekilde dövmesini sildirmesi gerekir. Eğer dövme yaptıran kişi dövmesini sildiremiyorsa, Allah'tan daha önce yaptırdığı dövmeler için af dilemeli ve yaptığı için pişmanlık hissini yaşaması gerekmektedir. Yapıştırma tekniğiyle deri üstünde yapılan geçici dövme ise kalıcı dövmeden farklı olarak, suyun deriye değmesini engelleyecek yapıda olduğu için namaz abdestine ve gusül abdestine engel olur.

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Haber: Dövme yapmak günah mıdır? Dövmenin günahı nedir? Kalıcı dövme / geçici dövme günah mıdır? Dövme neden günahtır? - Haberler
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