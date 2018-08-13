Dövizdeki Spekülasyonlarla İlgili Paylaşım Yapan 346 Sosyal Medya Hesabı Hakkında Soruşturma

Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya üzerinden dolar kur yükselişini provoke edici ve algı oluşturacak şekilde paylaşım yapan 346 sosyal medya hesabı ile ilgili adli tahkikata başlandığını duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuru şöyle:

"EKONOMİYE YÖNELİK OLUMSUZ ALGI OLUŞTURAN PAYLAŞIMLAR TAKİP EDİLMEKTE"

Son günlerde ülkemiz ekonomisine yönelik dolar kuru manipülasyonu ile olumsuz algı oluşturmayı hedef alan sosyal medyada yapılan paylaşımlar Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca takip edilmekte ve gerekli yasal işlemler hassasiyetle yürütülmektedir.

"346 SOSYAL MEDYA HESABI TESPİT EDİLDİ, GEREKLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Sosyal medya üzerinden dolar kur yükselişini provoke edici ve algı oluşturacak şekilde 07.08.2018 tarih itibariyle paylaşım yapan 346 sosyal medya hesabı tespit edilmiş, konu ile ilgili adli tahkikata başlanmıştır.