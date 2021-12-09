Döviz kurundan GeForce Now da etkilendi! GeForce Now paketlerine zam geldi
Nvidia tarafından sunulan bulut oyun servisi GeForce Now dövizin yükselişinden etkilendi, abonelik paketlerine zam geldi.
Uzaktan güçlü donanımlı bir bilgisayara hızlı internet aracılığıyla bağlanarak bilgisayardan gelen görüntünün yansıyarak çalıştığı sistem olan GeForce Now abonelik fiyatlarına zam geldi.
PC ve konsol oyunlarına gelen zamlar sonrasında abonelik sistemiyle çalışan bulut hizmeti Nvidia GeForce Now, paketlerine zam uygulayarak fiyat artışına neden oldu. Düşük sistemli bilgisayarlarda yüksek grafikli oyunlar oynamanın tek yolu olan Nvidia GeForce Now bulut hizmetine gelen zam sonrası oyuncular tepki gösterdi.
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
GEFORCE NOW PAKETLERİNE ZAM GELDİ
GeForce Now bulut hizmetine yapılan zamlar sonrasında yapılan zamlarda aylık Premium paketi 79,90 TL'den 89,90 TL'ye, 3 aylık Premium paketi 149,90 TL'den 199,90 TL'ye yükseldi. Avantajlı 6 aylık Premium paketi de 349,90 TL olarak açıklandı.
Haberler.com - Son Dakika Haberleri