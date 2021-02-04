Döviz bürosunu soymaya çalışan şüpheli Yalova'da yakalandı
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Döviz bürosunu soymaya çalışan şüpheli Yalova'da yakalandı

04.02.2021 00:34 | Son Güncelleme: 04.02.2021 00:38
Döviz bürosunu soymaya çalışan şüpheli Yalova'da yakalandı

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde bir hafta önce girdiği döviz bürosunu soymak isterken, iş yeri sahibi Nuray Yıldız'ın altın çekme makinesiyle kovalayarak dükkanından kaçırdığı şüpheli, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla Yalova'da yakalanarak, gözaltına alındı.

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde bir hafta önce girdiği döviz bürosunu soymak isterken, iş yeri sahibi Nuray Yıldız'ın altın çekme makinesiyle kovalayarak dükkanından kaçırdığı şüpheli, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla Yalova'da yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay 17 Ocak günü Karamürsel Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Montunun şapkasını başına geçirip yüzünü de atkıyla örten kişi, bir döviz bürosuna girdi. İş yeri sahibi Nuray Yıldız'a tabancayı uzatan şüpheli "Paraları poşete koy" dedi. Şüphelinin tehdidine aldırış etmeyen Nuray Yıldız, çığlık atıp, altın çekme makinesiyle soyguncuya vurmaya çalıştı. Paniğe kapılan soyguncu, koşarak döviz bürosundan kaçtı.

Soygun girişiminin ardından kayıplara karışan şüpheli için polis ekipleri araştırma başlattı. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüpheli kişinin E.O. olduğunu belirledi. E.O.'nun Yalova'da olduğu bilgisine ulaşan polisin düzenlediği operasyonla soygun girişiminde bulunan E.O. ile olayla bağlantısı olduğu belirlenen M.O. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda olayda kullanılan 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet mermi ele geçirildi.

Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılan iki şüphelinden E.O., tutuklanırken M.O., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Döviz bürosunu soymaya çalışan şüpheli Yalova'da yakalandı
Döviz bürosunu soymaya çalışan şüpheli Yalova'da yakalandı
Döviz bürosunu soymaya çalışan şüpheli Yalova'da yakalandı
Döviz bürosunu soymaya çalışan şüpheli Yalova'da yakalandı
Döviz bürosunu soymaya çalışan şüpheli Yalova'da yakalandı
Döviz bürosunu soymaya çalışan şüpheli Yalova'da yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU

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