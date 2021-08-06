Dota 2 yayıncısı Mason, Filistin hakkındaki söyleminin ardından Twitch'ten banlandı!

Dota 2 yayınlarıyla popülarite kazanan Twitch yayıncısı Mason "Mason" Venne, Filistin ile ilgili yaptığı şakanın ardından Twitch'ten yasaklandı. İşte detaylar!

Amerikalı profesyonel Dota 2 oyuncusu Mason "Mason" Venne, Twitch'teki en popüler Dota 2 yayıncıları arasında yer alıyor. Mason, dün gerçekleştirdiği yayın sırasında, "Filistin'den selamlar" ifadesinin ardından alaycı bir tavır sergilemesi sebebiyle Twitch'ten banlandı.

Mason, Twitch'ten yasaklanmasının ardından resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Pek çok kişi tarafından yapılan "Buradan selamlar" selamlaşmamızı yaparken, sürekli yaptığımız şakaları sürdürürken 30 gün boyunca Twitch'ten banlandım. Ayrıca bu hiçbir kitleyi ve spesifik bir grubu hedef almayan bir konuşmaydı." diye belirtti.

DOTA 2 YAYINCISI MASON NEDEN YASAKLANDI?

Genellikle yayınlarında alaycı tavırlar sergileyen Mason, bu sefer söz konusu ülke Filistin üzerinden yaptığı hoşnutsuz davranıştan ötürü Twitch'in hizmet şartlarına aykırı olarak algılanarak platformdan yasaklandı.

Twitch tarafından, Mason'a 30 gün men cezası verilmesine rağmen, bu süre sadece dört buçuk saate düşürüldü. Yasağın neden düşürüldüğü bilinmiyor. Bununla birlikte Twitch yöneticilerinin, topluluğu içinde devam eden bir şaka olduğu için suçu büyük olasılıkla yeniden değerlendirdikleri tahmin ediliyor.

Mason'un davranışı yabancı düşmanlığı gibi görünse de, muhtemelen bu Twitch literatüründe çok büyük bir olay değil gibi gözüküyor.