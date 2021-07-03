Dota 2 sistem gereksinimleri 2021! Dota 2 kaç GB?

Dota 2, Valve Corporation taraıfından geliştirilmiş ve oynaması tamamen bedava olan ücretsiz çevrimiçi bir çok oyunulu savaş arenası (MOBA) oyunudur. Ülkemizde en çok oynanan oyunlardan biri olan Dota 2, League of Legends'ın da atası olarak görülür. Gelen güncellemelerle birlikte Dota 2 sistem gereksinimleri 2021 merak ediliyor. Peki, Dota 2 sistem gereksinimleri nelerdir? Dota 2 kaç GB? Detaylar haberimizde...

Oyunseverlerin en beğendiği strateji oyunlarından olan Dota 2'nin sistem gereksinimleri oldukça merak ediliyor. Peki, Dota 2 oynamak için nasıl bir PC sistemine sahip olmanız gerekiyor? Dota 2 sistem gereksinimleri, önerilen sistem gereksinimleri ve minimum sistem gereksinimleri! Dota 2 kaç GB? Sizler için derledik...

DOTA 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Dota 2 Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core i3 2120/ AMD FX 4100

Bellek: 4 GB RAM.

Ekran Kartı: nVidia GeForce 9600GT/ AMD Radeon. HD 3600

VRAM: 2 GB VRAM

DirectX: Sürüm 9.0c.

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı.

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX uyumlu

Dota 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5 650/ AMD Ryzen 5 1600

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960/ AMD Radeon RX 580

VRAM: 4 GB VRAM

DirectX: Sürüm 9.0c

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX uyumlu

DOTA 2 KAÇ GB?

Dota 2 herkes için yeterli seviye de uygun olabilecek bir depolama alanı kapsıyor. Oyunun yüklenmesi için istenilen depolama alanı 15 GB yer kaplamaktadır.