Dota 2 Singapore Major Turnuva Programı duyuruldu!
27 Mart'ta başlıyor!
Singapore Major Dota 2 turnuvası için detaylı program duyuruldu. Turnuvanın organizatörü One Esports, resmi sosyal medya hesapları tarafından yaptıkları paylaşımla turnuva programının nasıl gerçekleşeceğini belirtti.
Turnuva Takımları
PLAYOFF
TEAM SECRET
FNATIC
VIRTUS.PRO
EVIL GENIUSES
BEASTCOAST
Belirsiz
GROUP STAGE
ALLIANCE
NEON ESPORTS
NATUS VINCERE
QUINCY CREW
THUNDER PREDATOR
Belirsiz
WILD CARD
TEAM NIGMA
TEAM LIQUID
T1
AS MONACO GAMBIT
Belirsiz
Belirsiz
Singapore Major Turnuva Programı
Singapur Major turnuvası resmi olarak 27-28 Mart tarihlerinde iki tam günlük turnuva kartı maçları ile başlayacak. Altı takım, en iyi iki takımın grup aşamasına ilerlediği, Bo2 serilerinde karşı karşıya gelecek.
27 Mart Cumartesi
Günün Maçları
3. Takım— 1. Takım
3. Takım — 5. Takım
1. Takım — 5. Takım
2. Takım — 3. Takım
Günün Maçları
4. Takım — 2. Takım
4. Takım — 6. Takım
6. Takım — 2. Takım
1. Takım — 4. Takım
28 Mart Pazar
Günün Maçları
Team 6 — 1. Takım
Team 2 — 1. Takım
Team 5 — 2. Takım
Team 5 — 6. Takım
Günün Maçları
Team 4 — 5. Takım
Team 4 — 3. Takım
Team 6 — 3. Takım
Grup Aşaması
29-30 Mart tarihlerinde, grup aşamasına geçilecek. 8 takım Bo2 formatında karşı karşıya gelecek.
29 Mart Pazartesi
Günün Maçları
2. Takım — 6. Takım
4. Takım — 8. Takım
4. Takım — 6. Takım
4. Takım — 2. Takım
2. Takım — 1. Takım
Günün Maçları
5. Takım — 4. Takım
6. Takım — 3. Takım
7. Takım — 8. Takım
3. Takım — 7. Takım
5. Takım — 7. Takım
Günün Maçları
1. Takım — 7. Takım
1. Takım — 5. Takım
3. Takım — 2. Takım
6. Takım — 5. Takım
8. Takım — 3. Takım
30 Mart Salı
Günün Programı
3. Takım — 5. Takım
1. Takım — 3. Takım
8. Takım — 1. Takım
8. Takım — 6. Takım
5. Takım — 8. Takım
Günün Programı
1. Takım — 6. Takım
2. Takım — 8. Takım
7. Takım — 2. Takım
5. Takım — 2. Takım
Günün Programı
7. Takım — 4. Takım
6. Takım — 7. Takım
4. Takım — 3. Takım
4. Takım — 1. Takım
Playoff Aşaması
ONE Esports Singapore Major turnuvasının son aşaması 31 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında yapılacak. 12 takım, 500.000$ ödül havuzu için yarışacak.
31 Mart Çarşamba
1. Takım — 2. Takım Üst Kademe 1. Tur
3. Takım — 4. Takım Üst Kademe 1. Tur
5. Takım — 6. Takım Üst Kademe 1. Tur
7. Takım — 8. Takım Üst Kademe 1. Tur
1 Nisan Perşembe
2. Takım — 9. Takım Alt Kademe 1. Tur
4. Takım — 10. Takım Alt Kademe 1. Tur
6. Takım — 11. Takım Alt Kademe 1. Tur
8. Takım — 12. Takım Alt Kademe 1. Tur
2 Nisan Cuma
1. Takım — 3. Takım Üst Kademe Çeyrek Final
5. Takım — 7. Takım Üst Kademe Çeyrek Final
2. Takım — 4. Takım Alt Kademe 2. Tur
6. Takım — 8. Takım Alt Kademe 2. Tur
3 Nisan Cumartesi
3. Takım — 2. Takım Alt Kademe Çeyrek Final
7. Takım — 6. Takım Alt Kademe Çeyrek Final
1. Takım — 5. Takım Üst Kademe Final
2. Takım — 6. Takım Alt Kademe Yarı Final
4 Nisan Pazar
5. Takım — 2. Takım Alt Kademe Final
1. Takım – 5. Takım Final
Kaynak: Playerbros