Dota 2 Singapore Major Turnuva Programı duyuruldu!

Singapore Major Dota 2 turnuvası için detaylı program duyuruldu. Turnuvanın organizatörü One Esports, resmi sosyal medya hesapları tarafından yaptıkları paylaşımla turnuva programının nasıl gerçekleşeceğini belirtti.

Turnuva Takımları

PLAYOFF

TEAM SECRET

FNATIC

VIRTUS.PRO

EVIL GENIUSES

BEASTCOAST

Belirsiz

GROUP STAGE

ALLIANCE

NEON ESPORTS

NATUS VINCERE

QUINCY CREW

THUNDER PREDATOR

Belirsiz

WILD CARD

TEAM NIGMA

TEAM LIQUID

T1

AS MONACO GAMBIT

Belirsiz

Belirsiz

Singapore Major Turnuva Programı

Singapur Major turnuvası resmi olarak 27-28 Mart tarihlerinde iki tam günlük turnuva kartı maçları ile başlayacak. Altı takım, en iyi iki takımın grup aşamasına ilerlediği, Bo2 serilerinde karşı karşıya gelecek.

27 Mart Cumartesi

Günün Maçları

3. Takım— 1. Takım

3. Takım — 5. Takım

1. Takım — 5. Takım

2. Takım — 3. Takım

Günün Maçları

4. Takım — 2. Takım

4. Takım — 6. Takım

6. Takım — 2. Takım

1. Takım — 4. Takım

28 Mart Pazar

Günün Maçları

Team 6 — 1. Takım

Team 2 — 1. Takım

Team 5 — 2. Takım

Team 5 — 6. Takım

Günün Maçları

Team 4 — 5. Takım

Team 4 — 3. Takım

Team 6 — 3. Takım

Grup Aşaması

29-30 Mart tarihlerinde, grup aşamasına geçilecek. 8 takım Bo2 formatında karşı karşıya gelecek.

29 Mart Pazartesi

Günün Maçları

2. Takım — 6. Takım

4. Takım — 8. Takım

4. Takım — 6. Takım

4. Takım — 2. Takım

2. Takım — 1. Takım

Günün Maçları

5. Takım — 4. Takım

6. Takım — 3. Takım

7. Takım — 8. Takım

3. Takım — 7. Takım

5. Takım — 7. Takım

Günün Maçları

1. Takım — 7. Takım

1. Takım — 5. Takım

3. Takım — 2. Takım

6. Takım — 5. Takım

8. Takım — 3. Takım

30 Mart Salı

Günün Programı

3. Takım — 5. Takım

1. Takım — 3. Takım

8. Takım — 1. Takım

8. Takım — 6. Takım

5. Takım — 8. Takım

Günün Programı

1. Takım — 6. Takım

2. Takım — 8. Takım

7. Takım — 2. Takım

5. Takım — 2. Takım

Günün Programı

7. Takım — 4. Takım

6. Takım — 7. Takım

4. Takım — 3. Takım

4. Takım — 1. Takım

Playoff Aşaması

ONE Esports Singapore Major turnuvasının son aşaması 31 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında yapılacak. 12 takım, 500.000$ ödül havuzu için yarışacak.

31 Mart Çarşamba

1. Takım — 2. Takım Üst Kademe 1. Tur

3. Takım — 4. Takım Üst Kademe 1. Tur

5. Takım — 6. Takım Üst Kademe 1. Tur

7. Takım — 8. Takım Üst Kademe 1. Tur

1 Nisan Perşembe

2. Takım — 9. Takım Alt Kademe 1. Tur

4. Takım — 10. Takım Alt Kademe 1. Tur

6. Takım — 11. Takım Alt Kademe 1. Tur

8. Takım — 12. Takım Alt Kademe 1. Tur

2 Nisan Cuma

1. Takım — 3. Takım Üst Kademe Çeyrek Final

5. Takım — 7. Takım Üst Kademe Çeyrek Final

2. Takım — 4. Takım Alt Kademe 2. Tur

6. Takım — 8. Takım Alt Kademe 2. Tur

3 Nisan Cumartesi

3. Takım — 2. Takım Alt Kademe Çeyrek Final

7. Takım — 6. Takım Alt Kademe Çeyrek Final

1. Takım — 5. Takım Üst Kademe Final

2. Takım — 6. Takım Alt Kademe Yarı Final

4 Nisan Pazar

5. Takım — 2. Takım Alt Kademe Final

1. Takım – 5. Takım Final

Kaynak: Playerbros