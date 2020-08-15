Dostluk ve sevgi elçisi: Hacı Bektaş Veli
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dostluk ve sevgi elçisi: Hacı Bektaş Veli

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Hacı Bektaş Veli Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İlgar Baharlu, Hacı Bektaş Veli'nin dostluk ve sevgi elçisi, Alevi-Bektaşi'lerin piri ve Anadolu'nun velisi olduğunu söyledi.

15.08.2020 12:02 | Son Güncelleme: 15.08.2020 12:07

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Hacı Bektaş Veli Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İlgar Baharlu, Hacı Bektaş Veli'nin dostluk ve sevgi elçisi, Alevi-Bektaşi'lerin piri ve Anadolu'nun velisi olduğunu söyledi.

"Alevi Bektaşi Kültürü Ana Bilim Dalı" adı altında yüksek lisans programı bulunan Enstitünün Müdürü Baharlu, AA muhabirine, Hacı Bektaş Veli'nin Anadolu'ya katkılarını anlattı.

Baharlu, Hacı Bektaş Veli'nin kişiliği, Anadolu'ya gelişi, yaşamı ve menkıbevi (efsanevi) şahsiyeti ile ilgili elde edilen bilgilerin büyük çoğunluğunun, Elvan Çelebi ve Ahmet Eflaki'nin eserleri ile Hacı Bektaş Veli'nin Vilayetnamesi'nden elde edildiğini belirtti.

Bu kaynaklara göre, Hacı Bektaş Veli'nin 1209'da Horasan'da doğup, 1271 yılında o dönem ismi Sulucakarahöyük olan Hacıbektaş ilçesinde Hakk'a yürüdüğünü aktaran Baharlu, Hacı Bektaş Veli'nin Anadolu insanına hakikate ulaşmanın yolunu gösterdiğini dile getirdi.

Baharlu, Hacı Bektaş Veli'nin, ilim ve maneviyatı bir araya getirerek, insanların güncel yaşam, ibadet, ekonomi ve iktisadi hayatlarına kadar çeşitli konularda eğitim verdiğini ifade ederek, "Alevi ve Bektaşi insanının velisi ve piri olan Hacı Bektaş Veli'nin düşünceleri günümüz Alevi Bektaşi camiası nezdinde yaşamaktadır. Hacı Bektaş Veli'nin öğretilerini göz önünde bulundurarak yaşamamız gerekiyor. Onun sözleri sadece kitaplarda, makalelerde değil toplumsal ilişkilerimizde, iktisadi ve ekonomik faaliyetlerimizde, ibadetlerimizde, karşılaştığımız sorunlarda bize yol gösterebilir." şeklinde konuştu.

"Sevgi merkezli tasavvufu insanlarımıza hediye etti"

Hacı Bektaş Veli'nin yolunda yürüyerek, onun öğretilerini yaşamlarında tatbik edenlerin Anadolu'yu oluşturduğunu belirten Baharlu, şunları kaydetti:

"Hacı Bektaş Veli'nin öğretilerine baktığımızda, sadece 13. yüzyılda değil, bugün bile dünyanın bu karışık ortamında büyük sorunları halledebilecek çözüm anahtarlarını içeriyor. Hacı Bektaş Veli, Anadolu insanına hakikate ulaşmanın yolunu gösterdi. Hacı Bektaş Veli, dostluk ve sevgi elçisidir. Alevi-Bektaşi'lerin piri ve Anadolu'nun velisidir. Horasan'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan Balkanlara, sevgi merkezli tasavvufu insanlarımıza hediye etti. Hacı Bektaş Veli'nin insanlara anlattığı Allah, korkulacak değil, sevilecek bir Allah'tır. Cennet için ibadeti doğru görmezdi, cehennem korkusundan ibadet etmeyi de doğru görmezdi. Hacı Bektaş Veli, Allah'ı sevmeye değer gördüğü için ibadeti bizlere öğretti ve önerdi. Onun düşüncelerine baktığımızda, tamamen insan merkezli düşünceye sahiptir. İnsan, kainatın en değerli varlığıdır, kainatın bir aynasıdır. Hacı Bektaş Veli, bizi hakikat makamına davet etti. Hakikatte, senlik ve benlik, ötekileştirmeler, bölmeler aradan kalkar. Zira merkezde olan hakikatin kendisidir. Bu hakikatin sahibi de Allah'tır."

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde dün başlayan, 57. Ulusal, 31. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri, devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri dolayısıyla etkinlikler, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun çerçevede, kısıtlı sayıda katılımla gerçekleştiriliyor.

Hacı Bektaş Belediyesi de yarın çeşitli etkinlikler düzenleyerek Hacı Bektaş Veli'yi yad edecek.

Dostluk ve sevgi elçisi: Hacı Bektaş Veli

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı 3. Sayfa
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Rekabet Kurulu'nun izniyle 41 yıllık Aras Kargo, Avusturyalıların oluyor Ekonomi
Rekabet Kurulu'nun izniyle 41 yıllık Aras Kargo, Avusturyalıların oluyor
İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen 'dansözlü' yat partileri kamerada 3. Sayfa
İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen "dansözlü" yat partileri kamerada
4 yaşındaki çocuğu kaçırıp, 250 bin lira fidye istediler 3. Sayfa
4 yaşındaki çocuğu kaçırıp, 250 bin lira fidye istediler
Galatasaray, Lemina ile Seri'yi yeniden gündemine aldı Spor
Galatasaray, Lemina ile Seri'yi yeniden gündemine aldı
Son Dakika: İstanbul'da trafikte kadın sürücüye saldıran Emre Etyemez tutuklandı Güncel
Son Dakika: İstanbul'da trafikte kadın sürücüye saldıran Emre Etyemez tutuklandı
Süper Lig şampiyonu Başakşehir, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı gündemine aldı
Süper Lig şampiyonu Başakşehir, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı gündemine aldı
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
ABD'li doktor 'Yapamam' dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar
ABD'li doktor "Yapamam" dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar
Duygu'nun şüpheli ölümünden sorumlu sevgilinin ifadesi ortaya çıktı: Başkasıyla olduysan seninle evlenmem
Duygu'nun şüpheli ölümünden sorumlu sevgilinin ifadesi ortaya çıktı: Başkasıyla olduysan seninle evlenmem
Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı
Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti
Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
Barcelona'da Quique Setien dönemi resmen sona erdi
Barcelona'da Quique Setien dönemi resmen sona erdi
4 ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
4 ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi
Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi
Hırsızın rahat tavırları yok artık dedirtti! Yan masadaki çantayı çaldığı anlar kamerada
Hırsızın rahat tavırları yok artık dedirtti! Yan masadaki çantayı çaldığı anlar kamerada
Beşiktaş, devre arasında Fenerbahçe'yi reddeden Welinton'u ikna etti
Beşiktaş, devre arasında Fenerbahçe'yi reddeden Welinton'u ikna etti
Erdoğan'dan Merkel'in 'Oruç Reis' konusundaki ricasına net tavır: Devam edeceğiz
Erdoğan'dan Merkel'in "Oruç Reis" konusundaki ricasına net tavır: Devam edeceğiz
Yakıtı biten 'sahte gazeteci' yolu trafiğe kapattı, polise zor anlar yaşattı
Yakıtı biten 'sahte gazeteci' yolu trafiğe kapattı, polise zor anlar yaşattı
Kayınpederini bıçaklayarak öldüren damadın ifadesi 'pes' dedirtti: Öldürme kastıyla bıçaklamadım
Kayınpederini bıçaklayarak öldüren damadın ifadesi "pes" dedirtti: Öldürme kastıyla bıçaklamadım
TEM'deki kazada feci şekilde can veren çiftin, 16 gün sonra evlenecekleri ortaya çıktı
TEM'deki kazada feci şekilde can veren çiftin, 16 gün sonra evlenecekleri ortaya çıktı
İkinci el araç satışında yapılan yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayınlandı
İkinci el araç satışında yapılan yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayınlandı
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi
Boğulma tehlikesi atlatan oğluna nefes verdi, hayata döndürdü
Boğulma tehlikesi atlatan oğluna nefes verdi, hayata döndürdü
Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı
Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı
Hazal Kaya'nın bebeğiyle set arkasında verdiği poza yorum ve beğeni yağdı
Hazal Kaya'nın bebeğiyle set arkasında verdiği poza yorum ve beğeni yağdı
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel'den dikkat çeken öneri: Grip aşısı mutlaka yaptırılmalı
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel'den dikkat çeken öneri: Grip aşısı mutlaka yaptırılmalı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ali Babacan Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Yeşim Salkım Şeyma Subaşı Demet Akalın Erkan Kolçak Köstendil
Spor Tamer Tuna Caner Erkin Gökhan Gönül Oğulcan Çağlayan Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Genç Futbolcu Barcelona
Şu an buradasınız: Dostluk ve sevgi elçisi: Hacı Bektaş Veli - Nevşehir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.8.2020 12:07:47. #1.14#
title