Dost Eli" Mağazasına Öğrencilerden Destek

Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Anaokulu öğrencileri, evlerindeki kullanılmayan kıyafetleri Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan "Dost Eli Giyim Mağazası"na bağışladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, uygulamanın 2014 yılında başladığı ve bu doğrultuda birçok ihtiyaç sahibinin giysi ihtiyacının karşılandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, güçlü devlet olmanın birlik ve beraber hareket etmekten geçtiğini vurguladı.

Yardımlaşma ruhunu topluma yaymak istediklerini aktaran Eşkinat, "Eskiden bir sokaktaki yaşlı, düşkün kişiler o sokakta yaşayan diğer insanlar tarafından sahiplenilir, ihtiyaçları karşılanırdı. Bu yardımlaşma ruhunu yeniden ortaya çıkarmak istiyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri, Süleymanpaşa'da aç, açıkta kimse kalmaması için projeler ürettik, üretmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yardımseverlerin projeye destek verdiğini belirten Eşkinat, şunları kaydetti:

"Dost Eli Konuk Evi, Dost Eli AŞ Evi ve Dost Eli Giyim Mağazası'nı faaliyete geçirdik. Vatandaşlarımız kullanmadıkları giyim eşyalarını mağazamıza getiriyorlar. Bizler onları temizleyip ütüleyerek mağazamızda teşhir ediyoruz. İhtiyacı olan gelip mağazada alışveriş yapar gibi dilediği kıyafeti alıyor ve çıkıyor. Yardımsever vatandaşlarımızın ciddi bir ilgisi ile karşılaştığımız için de son derece mutluyuz.

Son olarak anaokulunda okuyan kardeşlerimiz evlerindeki kullanmadıkları eşyaları toplayıp bize getirdiler. İşte bu görüntü, hayalini kurduğumuz Süleymanpaşa'nın gerçeğe dönüşmeye başladığını gösteren en güzel kanıttır. Minik dostlarımıza bu kentin belediye başkanı olarak teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA