Döşemeciye getirilen eski koltuğun altından çıkan not tüyler ürpertti: Geleceği yazmış - Haberler

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Döşemeciye getirilen eski koltuğun altından çıkan not tüyler ürpertti: Geleceği yazmış

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Dünya
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İngiltere'de ikamet eden Rosa Beckerton ve döşeme tamircisi eşi Peter, dükkana bir müşteri tarafından getirilen eski koltuğun içerisinde buldukları not nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadı. 1969 yılında yazılan notta, günümüzdeki birçok teknoloji hakkında detaylı bilgilere yer verildi.

İngiltere'de yaşayan 50 yaşındaki Rosa Beckerton ve 67 yaşındaki eşi Peter'in başına gelen olaylar, dünya basınında gündem oldu. Döşeme tamircisi olarak çalışan Peter, ismi bilinmeyen bir müşteri tarafından dükkanına getirilen döşemeyi tamir ettiği sırada bir notla karşılaştı.

1969 yılında genç bir kız tarafından kaleme alındığı görülen notu okuyan Peter, kızın söyledikleri nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadı. Durumu hemen eşi Rosa'ya anlatan Peter, notu dünya basını ile paylaşmaya karar verdi.

Döşemeciye getirilen eski koltuğun altından çıkan not tüyler ürpertti: Geleceği yazmış

Notu kaleme alan genç kızın, bugün sıklıkla kullanılan "Zoom" teknolojisinden, akıllı telefonlara kadar birçok teknolojiyi kağıda yazması ise tüyler ürpertti.

Döşemeciye getirilen eski koltuğun altından çıkan not tüyler ürpertti: Geleceği yazmış

Genç kız, sadece akıllı teknolojiyi bilmekle sınırlı kalmadı. Daha ileriki bir tarihte insanlığın üreteceği şeyler hakkında da bilgi verdi. Kızın yazdığı notta, "Gelecekte sadece bir sakız insanların doymasına yetecek. Üstelik bulaşık yıkama derdi de ortadan kalkacak" gibi ifadeler yer aldı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Zamanda Yolculuk, İngiltere, Yaşam, Dünya, Haberler

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