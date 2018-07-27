Döşemealtı Ülkü Ocakları Başkanlığına Çelik Atandı

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Döşemealtı İlçe Başkanlığına Murat Çelik atandı.

Ocaktan yapılana yazılı açıklamaya göre, Ülkü Ocakları Döşemealtı İlçe Başkanlığında devir teslim töreni yapıldı.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz'un talebiyle Döşemealtı Ülkü Ocakları Başkanı Ötüken Kurbanoğlu, görevi Murat Çelik'e devretti.

Çelik, törende yaptığı konuşmada, kendisini Ocak Başkanlığına layık gören Antalya Ülkü Ocakları Başkanı Alperen Tuğrul Küreşoğlu'na ve gece gündüz, yağmur çamur demeden bugüne kadar Ocak Başkanlığı görevini yapan Ötüken Kurbanoğlu'na teşekkür etti.

Ocak Başkanlığı görevine getirilmekten büyük gurur ve onur duyduğunu ifade eden Çelik, bugüne kadar kendisine destek olan ülküdaşlarına, MHP Döşemealtı İlçe Başkanı Zeki Öner Özgöçer ve yönetimi ile her daim kendisine destek olan MHP Döşemealtı İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşe Çelik'e minnet duyduğunu aktardı.

Ülke olarak 2023 hedefine ulaşmak için kendi üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirten Çelik, "Ülkemizin, liderimiz Dr. Devlet Bahçeli Bey'in ortaya koyduğu '2023 lider ülke Türkiye' hedefine ulaşabilmesi için çıkmış olduğumuz bu mukaddes yolda, ülkümüz, yüce Allah'ın rızasını kazanmak, bu uğurda mücadele etmek, geleceğimizin teminatı olan Türk gençliğini, daha donanımlı, daha bilgili, daha kültürlü hale getirebilmektir." ifadelerini kullandı.