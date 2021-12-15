Döşemealtı'nda engelli hastaya sandalye ve yatak desteği

Döşemealtı Belediyesi, Bademağacı Mahallesi'nde yaşayan 67 yaşındaki işçi emeklisi Bekir Özkan'a önce akülü tekerlekli sandalye ardından da hasta yatağı desteğinde bulundu.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, mahalle ziyaretleri sırasında ziyaret ettiği engelli Bekir Özkan'ın kendisinden hasta yatağı ve akülü tekerlekli sandalye isteğini geri çevirmedi. Hemen konuyla ilgilenmeleri için Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerini seferber eden Başkan Genç, önce akülü sandalyesini temin ettiği Özkan'a şimdi de hasta yatağı gönderdi.

Bademağacı Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk babası işçi emeklisi Bekir Özkan için akülü tekerlekli sandalye ve hasta yatağı ihtiyacı kısa sürede karşılanarak evinde kurulum yapıldı. - ANTALYA