Dosab'ın şampiyonu Ermetal oldu

08.11.2019 14:43 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:43

6 grupta toplam 24 takımın mücadele ettiği turnuvanın finalinde, takımlar kupaya ulaşmak için kıyasıya mücadele etti. DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, DOSAB Başkan Vekili Halil Levent Eski, DOSABSİAD ve DOSAB Yönetim Kurulu üyeleri ile bölge sanayicilerinin de yoğun ilgi gösterdiği final mücadelelerinin sonunda üçüncülüğü B Plas alırken, Bursalı Tekstil ve Ermetal A.Ş arasında oynanan şampiyonluk mücadelesini ise, rakibini 3 – 0 mağlup eden Ermetal A.Ş kazandı.

3'üncüyü penaltılar belirledi

Heyecanın dorukta yaşandığı final müsabakalarında, 3'üncülük müsabakası PMS Alüminyum ve B Plas arasında oynandı. 3 - 3 berabere biten ve kazananın penaltılarla belirlendiği maçta, 3'üncülüğü B Plas kazandı.

Final maçı nefesleri kesti

Bursalı Tekstil ve Ermetal A.Ş arasında oynanan final müsabakası ise büyük heyecana sahne oldu. Kıran kırana geçen maçta 2 - 0 biten ilk yarının ardından,Ermetal A.Ş ikinci yarıda üstünlüğünü korudu ve 3 – 0'lık sonuçla şampiyonluğa uzandı. Ermetal A.Ş takımı şampiyonluk sevincini Ermetal A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Gülener ile paylaştı.

Final maçlarının ardından ödül törenine geçilerek, dereceye giren takımların yanı sıra, turnuvanın en iyi kalecisi, en skorer oyuncusu ve en centilmen takımları ile Futbol Turnuvası Düzenleme Komitesi ve turnuva hakemlerine ödül ve plaketleri DOSABSİAD ve DOSAB Yönetim Kurulu üyeleri tarafından verildi. Şampiyonluğu kazanan Ermetal A.Ş, kupasını DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel'in elinden aldı.

Törende bir konuşma yapan DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel turnuvaya katılan her takıma centilmence mücadele ettikleri ve DOSAB'daki firmalar arasındaki dostluğu artırmaya katkı sağladığı için teşekkür etti. Çevikel, "Geleneksel futbol turnuvamızın 14'üncüsünü başarıyla tamamladık. Turnuvaya katılan ve renk katan tüm takımları tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler