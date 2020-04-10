Dörtyol Meydanı'na bariyerler kuruldu, vatandaşlar sırayla alınıyor
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Dörtyol Meydanı'na bariyerler kuruldu, vatandaşlar sırayla alınıyor

Esenler'de korona virüs tedbirleri kapsamında yaya trafiğine de kapatılan Dörtyol Meydanı'na girişler zabıta gözetiminde yapılmaya başladı.

10.04.2020 14:17 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:36
Dörtyol Meydanı'na bariyerler kuruldu, vatandaşlar sırayla alınıyor

Esenler'de korona virüs tedbirleri kapsamında yaya trafiğine de kapatılan Dörtyol Meydanı'na girişler zabıta gözetiminde yapılmaya başladı. Meydanda ikamet edenler, iş yeri olanlar ve banka, noter gibi yerlerde işi olan vatandaşlar zabıta tarafından sırayla içeri alınıyor.

Esenler Hıfzıssıhha Kurulu ilçede belirli saatlerde taşıt trafiğine kapalı olan Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi ile ilgili önemli bir uygulamaya imza attı. Esenler'in en işlek meydanı Dörtyol Meydanı ile Davutpaşa Caddesi zaruri durumlar haricinde 9 Nisan Perşembe günü saat 17.00'den itibaren 15 gün süreyle yaya giriş-çıkışına da kapatılmıştı. Meydan ve caddenin giriş-çıkışları bariyerlerle çevrildi, polis ve zabıta ekipleri tedbirini artırdı. Bu süre zarfında Dörtyol Meydanı'ndaki dükkanların açılışına izin verilirken, yasağa uymayanlara ise ceza kesiliyor. Alışveriş, banka veya noter gibi zaruri işlemler için meydan ve caddeyi kullanması gereken vatandaşların işlem yaptıkları alanlardan aldıkları belgeleri alanın giriş ve çıkışlarında bekleyen ekipler kontrol ediyor. Alanda işlemi ya da zaruri bir işi olmadığı halde bulunan kişilerin tespiti halinde ekipler işlem yapıyor.

"İzinli girebilen var, giremeyen var"

Yaya trafiğine kapatılan Dörtyol Meydanı'nda ikamet eden Engin Çağlar, "Kapalı caddede oturuyorum. Doğal gaz, su faturası ödemek için rahat girip çıkabileceğimi söylediler. Ama orada ikamet edenler harici hiç kimse giremiyor. Az önce bankada annemin emekli maaşı için işlem yaptım ben ama bayağı bir dolaştım. İzinli girebilen var, giremeyen var. Eğer burada oturmuyorsa zorlanıyor" dedi.

"Kısa bir süreliğine para çekip gelmek için izin istedim"

Bankadan para çekmek için Dörtyol Meydanı'na giren Mehmet Turan ise "Öncelikle tek tek alıyorlar zaten. İçeride kalabalığa izin vermiyorlar. Herkesin eline fiş veriyorlar. Fişe göre herkes sıra oluyor sosyal mesafeye göre. Kısa bir süreliğine para çekip gelmek için izin istedim. Onlar da yaş sınırının üstünde olduğum için verdiler. Hemen bankamatikten para çekip geldim. Çıkarken de fiş gösterip hemen çıkıyoruz. Gerekli olan bir önlem. Hastalık gittikçe yayılıyor. Ancak bu şekilde önlem alınabilir" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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