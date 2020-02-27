Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, öğrencileri ziyaret etti

27.02.2020 11:40 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:56

Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, Yeşilköy Hasan Paşa İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

İlçe Mili Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy ile birlikte okula gelen Kaymakam Bulacak'ı okul müdürü Samet Gün ve idareciler karşıladı.

Öğretmen ve idarecilerle bir süre toplantı yapan Bulacak, Gün'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Öğretmen ve veli işbirliğine değinerek bu dayanışmanın öğrenci başarısını arttıracağını belirten Bulacak, ziyaretlerde aile fertlerinin bütünüyle görüşme sağlanmasının faydalı olacağını anlatarak bu konular üzerinde hassasiyetle durulmasını istedi.

Sınıfları da ziyaret eden Bulacak, öğrencilerle sohbet edip onlara bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

Kaynak: AA