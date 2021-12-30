Dörtyol Kaymakamı Ergün, gazetecilerle bir araya geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dörtyol Kaymakamı Ergün, gazetecilerle bir araya geldi

Dörtyol Kaymakamı Ergün, gazetecilerle bir araya geldi
AA / Mustafa Özer - Haberler | Güncel

Dörtyol Kaymakamı Aydın Ergün, Dörtyol Gazeteciler Cemiyeti üyeleri ile bir araya geldi.

Dörtyol Kaymakamı Aydın Ergün, Dörtyol Gazeteciler Cemiyeti üyeleri ile bir araya geldi.

Ergün, bir restoranda bir araya geldiği gazetecilerin sorularını cevapladı.

Dörtyol Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sedat İskenderoğlu da Ergün'e çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

İskenderoğlu, cemiyet üyeleriyle bir araya gelmesinden dolayı Ergün'e teşekkür etti.

AA / Mustafa Özer - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title