Dörtyol Kaymakamı Ergün, gazetecilerle bir araya geldi

Dörtyol Kaymakamı Aydın Ergün, Dörtyol Gazeteciler Cemiyeti üyeleri ile bir araya geldi.

Ergün, bir restoranda bir araya geldiği gazetecilerin sorularını cevapladı.

Dörtyol Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sedat İskenderoğlu da Ergün'e çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

İskenderoğlu, cemiyet üyeleriyle bir araya gelmesinden dolayı Ergün'e teşekkür etti.

AA / Mustafa Özer - Son Dakika Haberleri

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