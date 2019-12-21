Dörtyol'da yangın tatbikatı yapıldı
Dörtyol İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali kapsamında, itfaiye ekiplerince yangın tatbikatı gerçekleştirildi.
Dörtyol İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali kapsamında, itfaiye ekiplerince yangın tatbikatı gerçekleştirildi.
Numune Evler Mahallesi'ndeki programda, itfaiye ekiplerince katılımcılara küçük ev yangınlarına nasıl müdahale edilmesi konusunda uygulamalı gösterildi.
Dörtyol İtfaiye Amiri Fettah Arıkan, vatandaşlara gündelik ev yangınlarına karşı alınacak önlemler hakkında bilgilendirme yaptı.