Dörtyol'da öğrenciler, sahil temizliği yaptı
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Dörtyol'da öğrenciler, sahil temizliği yaptı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde öğrenciler, sahil temizliği yaparak çöp toplama etkinliği düzenledi.

19.02.2020 15:44 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:16
Dörtyol'da öğrenciler, sahil temizliği yaptı

'ın ilçesinde öğrenciler, sahil temizliği yaparak çöp toplama etkinliği düzenledi.

Dörtyol ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Değerler Eğitimi Projesi" kapsamında, Özerli Mahallesi Dörttaş Sahilinde bir araya geldiler.

Öğrenciler, ellerindeki poşetlerle çevre temizliği yaparak çöp topladı.

Okul öğretmenlerinden Eylem Ateş Türker, burada yaptığı konuşmada, doğaya ve çevreye karşı sorumluluk çalışması adı altında böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Kaynak: AA
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