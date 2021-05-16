Dörtyol'da bulunan Kovukçınar Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor
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Dörtyol'da bulunan Kovukçınar Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor

Dörtyol'da bulunan Kovukçınar Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor
Anadolu Ajansı / Mustafa Özer - Haberler | Kültür Sanat

Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki Amanos Dağları'ndaki Kovukçınar Şelalesi, 17 günlük tam kapanma süreci sonrası ziyaretçilerini bekliyor.

Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki Amanos Dağları'ndaki Kovukçınar Şelalesi, 17 günlük tam kapanma süreci sonrası ziyaretçilerini bekliyor.

Dörtyol ilçesi Pekmezci Yaylasında ikamet eden Harun Demirtaş, yaptığı açıklamada Kovukçınar Şelalesi'nin bölgenin doğal güzelliklerinden biri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Amanos Dağlarımızın bitki örtüsü, yaban hayatı zenginliği, doğal güzellikleriyle göz kamaştırmaktadır. Kovukçınar Şelalesi, varıldığında suyun serinliği ve bitkilerin yeşil tonları huzurlu bir ortam sağlamaktadır. Ben de doğaseverler geldiği zaman gönüllü olarak rehberlik yaparak bölgemizin güzelliklerini aktarıyorum. Amanos Dağlarımızın eşsiz güzelliklerini, kademeli normalleşme süreciyle birlikte doğaseverlerin ziyaret etmelerini bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Özer

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