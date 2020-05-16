Fatih'te aynı evde ölü bulunan 4 kardeşin kesin ölüm nedenleri belli oldu
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Fatih'te aynı evde ölü bulunan 4 kardeşin kesin ölüm nedenleri belli oldu

Fatih'te 6 Kasım 2019 tarihinde aynı evde ölü bulunan 4 kardeşle ilgili yürütülen soruşturmada detaylı kimyasal incelemesini tamamlayan Adli Tıp Kurumu raporu savcılığa sundu. Raporda ölümlerin kesin olarak siyanür zehirlenmesinden kaynaklandığı belirtildi.

Fatih'te aynı evde ölü bulunan 4 kardeşin kesin ölüm nedenleri belli oldu
16.05.2020 12:56 | Son Güncelleme: 16.05.2020 13:30

İstanbul Fatih'te, dört kardeşin aynı evde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada Adli Tıp Kurumu raporu savcılığa ulaştı. Raporda kardeşlerin kesin olarak siyanür zehirlenmesinden hayatlarını kaybettikleri belirlenirken, evin kapısındaki "Dikkat siyanür var" notunu ise en küçük kardeş Cüneyt Yetişkin'in yazdığının tespit edildiği belirtildi.

Fatih'te 6 Kasım 2019 tarihinde aynı evde oturan Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kardeşlerin siyanür içerek intihar ettikleri iddiasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Detaylı kimyasal incelemesini tamamlayan Adli Tıp Kurumu raporu savcılığa sundu. Raporda ölümlerin kesin olarak siyanür zehirlenmesinden kaynaklandığı belirtildi.

Fatih'te aynı evde ölü bulunan 4 kardeşin kesin ölüm nedenleri belli oldu

NOTU EN KÜÇÜK KARDEŞ YAZMIŞ

Kardeşlerin toplu olarak ölü bulunduğu evin kapısına asılı olan "Dikkat siyanür var" şeklindeki nottaki el yazısının ise en küçük kardeş olan Cüneyt Yetişkin tarafından yazıldığını tespiti yapıldı.

Fatih'te aynı evde ölü bulunan 4 kardeşin kesin ölüm nedenleri belli oldu

BAŞKA BİR SIVININ DA İNCELEME RAPORU BEKLENİYOR

Öte yandan olayın meydana geldiği evde bulunan başka bir sıvının inceleme raporunun da beklendiği öğrenildi. Raporlar tamamlandıktan sonra savcılığın soruşturmasını tamamlaması bekleniyor.

Fatih'te aynı evde ölü bulunan 4 kardeşin kesin ölüm nedenleri belli oldu

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (4)
FARUK ÇELİK: BU İNSANLARIN VEBALİ HEPİMİZDEN SORULACAK HEPİ MİZİ LANETLİYORUMMMM
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CEHALET: Kapîtalîst sistemin yoksullaştırıp yalnızlaştırdığı insanlar...
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MMCZ: ekpss ye katılmıyorum çünkü 2012 den beri başvuru yapıyorum birtürlü çıkmadı artık kimse bana iş vermez sağlık sigortası zor yatırıyorum artık işsizim çünkü insanları kayırdıkları için bu yüzden işsiz kaldım işsiz kalmamı başardılar maalesef
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