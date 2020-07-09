Dört çocuk babası adam tavana asılı halde bulundu MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 4 çocuk babası Mehmet Ali Zorlu (60), komşusu tarafından evinde tavana asılı halde bulundu.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 4 çocuk babası Mehmet Ali Zorlu (60), komşusu tarafından evinde tavana asılı halde bulundu.

Olay öğle saatlerinde Torba mahallesindeki müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Ali Zorlu'nun eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşadığı evin camının kırık olduğunu gören komşusu durumdan şüphelenerek içeriye baktığı sırada Zorlu'yu tavana asılı halde gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Zorlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Zorlu'nun cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA