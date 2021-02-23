Doris Hofer kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği nedir? The squatgirl lakabıyla bilinen Doris Hofer kimdir?

The squatgirl olarak bilinen ve sosyal medya üzerinden, sağlık, kaliteli yaşam, spor ve beslenme ile ilgili paylaşımlar yapan Doris Hofer merak edilmektedir. Aslen İşviçreli olan Doris Hofer kimdir? Doris Hofer kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği nedir? The squatgirl kimdir? Doris Hofer hayatı ve biyografisi nedir?

The squatgirl olarak bilinen ve sosyal medya üzerinden, sağlık, kaliteli yaşam, spor ve beslenme ile ilgili paylaşımlar yapan Doris Hofer merak edilmektedir. Aslen İşviçreli olan Doris Hofer kimdir? Doris Hofer kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği nedir? The squatgirl kimdir? Doris Hofer hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

DORİS HOFER KİMDİR?

Ad Soyad: Doris Hofer

Doğum Tarihi: 08 Aralık 1975

Nereli: İsviçre

Meslekler: Gazeteci, Sporcu,

8 Aralık 1975 yılında İsviçre'de dünyaya gelen Doris Hofer, kendi ülkesinde 5 yıl gazetecilik yapmıştır. 2004 yılında bir aşk hikayesiyle Türkiye'ye gelen Hofer, iki evlilik yaşamıştır. İkinci evliliğinden Zoe (8,5 yaşında) ve Noah (5,5 yaşında) isminde iki çocuğa sahiptir.

Normalde kendi ülkesinde sürekli olarak doğa yürüyüşlerine katılan Hofer, küçük yaşlardan itibaren ailesinin de teşviğiyle birlikte spora ağırlı vermiş ve nihayet 20 yaşına geldiğinde ağırlık kaldırmaya başlamıştır. Sporu kendisine alışkanlık haline getiren Doris Hofer, haftada 3 gün spor salonuna giderek antrenman yapmaya başlamıştır. Doğum yapmasına rağmen antrenmanlarına ara vermeyen Hofer, 1 buçuk saat civarı antrenman ile programına devam etmiştir.

Kick box gibi sporlarla da uğraşan Hofer, reklamcılıkla uğraştığı yıllarda, çalışırken vücudunun bu denli sıkılığa ulaşmasıyla birlikte kendisine gelen "Bu vücudu nasıl yaptın?" soruları üzerine blog açmaya karar vermiştir. Kendisine sorulan soruların cevaplarını blog sitesi üzerinden veren Hofer, o dönemden itibaren tüm yoğunluğu spor eğitmenliği için harcamıştır.

The squatgirl.com adlı siteyi kurduktan sonra ayrıca eğitim alıp spor hocası olmuştur. American Council on Exercise (ACE) sınavına girerek sertifikalı bir antrenör olmuştur.

Doris Hofer, fitness ve sağlıklı beslenme ile ilgili blogunu yazmanın yanında, Türkiye'de Hürriyet ve İsviçre'de Tagesanzeiger gibi tanınmış gazeteler için haftalık videolar hazırlamaktadır.

Takipçileri için motivasyon kaynağı ve rol model olan Doris, pozitif enerjisi ve sahip olduğu spor aşkı üzerinden kitlesi ile çok özel bir bağ kurmayı başarmıştır. Sağlıklı ve kaliteli yaşam, güzellik ve kilo verme konularındaki bütünsel yaklaşımı ile Doris, insanların kendilerine yaşam hedefleri koymaları ve bunu gerçekleştirmeleri konusunda onlara fiziksel ve psikolojik ilham vermektedir.

Sosyal medyanın gücünden faydalanan Doris, sağlık ve kaliteli yaşam mesajlarını pek çok medya formatında geniş takipçi kitlesine ulaştırmakta ve onların hayatlarında fark yaratmalarına yardımcı olmaktadır.

KİTAPLARI

2016 – Hayalindeki Sen: 20 adımda daha sağlıklı, sosyal, fit

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