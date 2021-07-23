Doodle Şampiyon Adası nedir? Doodle Şampiyon Adası oyunu!

Dünyanın en büyük spor organizasyonu olan Olimpiyatlar, Covid-19 salgını nedeniyle verilen bir yıllık ertelemenin ardından Tokyo'da bugün başlıyor. Doodle Şampiyon Adası nedir? Doodle Şampiyon Adası oyunu!