Doodle Şampiyon Adası nedir? Doodle Şampiyon Adası oyunu!
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Doodle Şampiyon Adası nedir? Doodle Şampiyon Adası oyunu!

Doodle Şampiyon Adası nedir? Doodle Şampiyon Adası oyunu!
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Dünyanın en büyük spor organizasyonu olan Olimpiyatlar, Covid-19 salgını nedeniyle verilen bir yıllık ertelemenin ardından Tokyo'da bugün başlıyor. Doodle Şampiyon Adası nedir? Doodle Şampiyon Adası oyunu!

Dünyanın en büyük spor organizasyonu olan Olimpiyatlar başladı. 32. Yaz Olimpiyat Oyunları tarihte ilk kez seyircisiz gerçekleştirilecek. Müsabakalar sırasında geçmiş olimpiyat oyunlarına ait ses efektleri kullanılacak. Organizasyonda 41 farklı tesis farklı branşlara ev sahipliği yapacak. Doodle Şampiyon Adası nedir? Doodle Şampiyon Adası oyunu!

DOODLE ŞAMPİYONLAR ADASI NEDİR?

Dün gece yayınlanan Doodle, 23 Temmuz 19.00'a kadar ziyaret edilebilecek. Doodle Şampiyon Adası oyunları 2020 Olimpiyat Oyunları nedeniyle hazırlandı.

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