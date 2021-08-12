Dönüş yoluna geçen gurbetçiler Kapıkule'de yoğunluk oluşturuyor
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Dönüş yoluna geçen gurbetçiler Kapıkule'de yoğunluk oluşturuyor

Dönüş yoluna geçen gurbetçiler Kapıkule'de yoğunluk oluşturuyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Türkiye'de tatillerini geçiren gurbetçilerin dönüşleri devam ederken, Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman yoğunluk oluşuyor.

Türkiye'de tatillerini geçiren gurbetçilerin dönüşleri devam ederken, Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman yoğunluk oluşuyor.

Yıllık izinlerini geçirmek için memleketlerine gelen gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönüşleri sürüyor.

Sınır kapılarında yoğunluk oluşturan gurbetçiler, sevinçle geldikleri Türkiye'den hüzünlü ayrılıyor.

Almanya'ya dönen Birol Yıldız, AA muhabirine, Türkiye'den ayrılmanın gurbetçiler için her zaman üzüntülü olduğunu söyledi.

Sınırdan geçişte farklı duygular yaşandığını belirten Yıldız, "Gurbetçilik zor bir şey. Bir sevinçle geliyoruz tatil bitince dönüyoruz. Üzülüyoruz tabii ki. Vatanımızda yaşanan orman yangınları ve sellere de çok üzüldük. Türkiye'den ayrılık bize hüzün veriyor. Ailenin yarısı burada yarısı orada oluyor. Bir parçan devamlı burada kalıyor." dedi.

Ailesiyle Avusturya'ya dönen Mehmet Uzun ise dönüş yolunun buruk geçtiğini ifade etti.

Dönüş yolunda zaman zaman yaşanan yoğunluğun kendilerini zorladığını anlatan Uzun, "Vatandan ayrılıyoruz. Bizim için üzücü oluyor. Geliş ve dönüşte Bulgaristan gümrüğünde sorunlar yaşanıyor. Gelişte en az 5-6 saat sıra bekleniyor. Buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Çoluk çocuk bekliyorsun, bunalıyorsun. Oldukça sıkıntı oluyor." diye konuştu.

Gurbetçi Halil İbrahim Meler ise şimdiden gelecek yılın iznini planladıklarını belirterek, "İzine geldik, ne yazık ki geri dönüyoruz. Eşim Alman, kendisi 3 saattir ağlıyor. Buradan hiç gitmek istemiyor. Şimdiden önümüzdeki yılın planını yapıyoruz. Okullar kapandığında Allah nasip ederse yine geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Aziz Güzeldere de sevinçle geldikleri memleketlerinden üzüntüyle ayrıldıklarını dile getirdi.

Dönüş yoluna geçen gurbetçiler Kapıkule'de yoğunluk oluşturuyor
Dönüş yoluna geçen gurbetçiler Kapıkule'de yoğunluk oluşturuyor
Dönüş yoluna geçen gurbetçiler Kapıkule'de yoğunluk oluşturuyor
Dönüş yoluna geçen gurbetçiler Kapıkule'de yoğunluk oluşturuyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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