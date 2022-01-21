Dönüp gitmek yerine onları beslemek için yiyecekle geri dönmeyi seçti - Haberler
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Dönüp gitmek yerine onları beslemek için yiyecekle geri dönmeyi seçti

Dönüp gitmek yerine onları beslemek için yiyecekle geri dönmeyi seçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde hayvansever vatandaş, soğukta kar üstünde kendisine bakan kedilere duyarsız kalmayıp kasaptan et alarak besledi.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde hayvansever vatandaş, soğukta kar üstünde kendisine bakan kedilere duyarsız kalmayıp kasaptan et alarak besledi.

Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde işyerinden çıkan hayvansever vatandaş Mehmet Emin Aslan, soğuk havada karlar üstünde kendisine bakan kedileri görünce kayıtsız kalmayıp kasabın yolunu tuttu. Yiyecek bulmakta zorlanan doğal yaşamın bir parçası olan can dostlara sıcak bir el uzatan Aslan, et alarak kendisine gelen kedileri elleriyle besledi. Aslan, zorlu kış şartlarında aç olan can dostları görmezden gelmenin vicdansızlık olduğunu söyledi. Aslan, onları sevip beslemenin ruhu da beslediğini ifade etti. - DİYARBAKIR

Dönüp gitmek yerine onları beslemek için yiyecekle geri dönmeyi seçti

Dönüp gitmek yerine onları beslemek için yiyecekle geri dönmeyi seçti

Dönüp gitmek yerine onları beslemek için yiyecekle geri dönmeyi seçti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Diyarbakır, Bağcılar, Bağlar, kar, Yerel, Haber

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