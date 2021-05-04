DONUKTAŞ ROMA TAPINAĞI, TURİZME KAZANDIRILMAYI BEKLİYOR

MERSİN'in Tarsus ilçesinde milattan sonra 2'nci yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen 'Donuktaş Roma Tapınağı' turizme kazandırılmayı bekliyor.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde milattan sonra 2'nci yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen 'Donuktaş Roma Tapınağı' turizme kazandırılmayı bekliyor. Tarsus Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Yöneticisi Nadir Durgun, Donuktaş Roma Tapınağı milattan sonra 4'üncü yüzyılda yaşanan büyük bir depremin ardından yıkılmış ve günümüze arkamızda yer alan kalıntılar ulaşmıştır dedi.

Kuruluşu yaklaşık 8 bin yıl öncesine, Yeni Taş Çağı'na dayanan Tarsus ilçesi sahip olduğu tarihi yapılarla dikkat çekiyor. İlçe merkezinde yer alan ve milattan sonra 2'nci yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen antik dünyanın büyük tapınaklarından 'Donuktaş Roma Tapınağı' görkemli yapısıyla dikkat çekiyor. Halk tarafından Donuktaş, Dönüktaş gibi isimlerle anılan yapı, ilk bakışta büyük bir kaya kütlesini andırıyor. Roma betonu kullanılarak inşa edilen ve bölgenin en büyük mabedi olan yapının, kime atfedildiği tam olarak bilinmezken, milattan sonra 2'nci yüzyılın sonlarına doğru yapımına başlandığı, ancak bazı bilim adamlarına göre tamamlanamadığı belirtiliyor. 18'inci yüzyıldan bu yana birçok araştırmacının da ilgisini çeken yapının, 1836'da Fransız Konsolosu Gillet'in yaptığı keşiflerde dinamit kullanması nedeniyle büyük çapta tahrip edildiği kaydedildi. Seyyah Langolois'in yapı için Sardanapal'ın Mezarı benzetmesini kullandığı ve bunun uzun yıllar geçerliliğini koruduğu belirtildi. Tapınak hakkında bugüne kadar en ciddi araştırma 1982-1992 yılları arasında Tarsus Müzesi Başkanlığı'nda İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nezahat Baydur tarafından yapıldı. Kazılarda elde edilen bilimsel veriler neticesinde yapının tapınak olduğu belirlendi. Turizm Rehberi Azmi Erdoğan, antik çağda yapılmış dünyanın en büyük tapınağı olan 'Donuktaş Roma Tapınağı'nın turizme kazandırılması gerektiğini kaydetti.

'BÜYÜK DEPREMDE YIKILMIŞ'

Tarsus Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Yöneticisi Nadir Durgun ise, Kuruluşu Neolitik Çağa kadar uzanan, tarihte 3 kez başkent olan Tarsus aynı zamanda çeşitli din ve inançların merkezi konumundadır. Tarsus'ta bu din ve inançlara ait bir çok mabet bulunmaktadır. Bunlardan birisi de Tarsus'un Tekke Mahallesi'nde yer alan, halk arasında 'Donuktaş' veya 'Dönüktaş' olarak adlandırılan Roma Tapınağı'dır. Donuktaş Roma Tapınağı milattan sonra 2'nci yüzyılda Roma İmparatoru Hadrian döneminde inşa edilmiştir. Tapınak hakkında günümüze kadar birçok araştırma yapılmış, en son 2012 yılında Almanya'nın Marburg Üniversitesi'nden Prof. Dr. Winfried Held başkanlığında yürütülen çalışmalarda, 60 metre eninde, 130 metre uzunluğunda olan Donuktaş Roma Tapınağı'nın antik çağda inşa edilen dünyanın en büyük tapınaklarından biri olduğu anlaşılmıştır. 8 metre yüksekliğindeki tapınağın duvarların üzerinde 2,10 metre çapında 20 metre uzunluğunda sütunlar yer almaktaydı. Tapınağın üzerinde ise devasa bir çatı bulunmaktaydı. Donuktaş Roma Tapınağı milattan sonra 4'üncü yüzyılda yaşanan büyük bir depremin ardından yıkılmış ve günümüze arkamızda yer alan kalıntılar ulaşmıştır dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı