Donörler hayal kırıklığına uğrattı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Donörler hayal kırıklığına uğrattı - Haberler
İzmir, Güncel

Donörler hayal kırıklığına uğrattı

İZMİR'de, çocukluk aşkıyla evlendikten 4 ay sonra lenfoma kanseri teşhisi konulan İlayda Hacıoğlu Gürleyen'e (28) ailesi tarafında başlatılan kök hücre bağışı kampanyasında bulunan 10'da 10 uyumlu 2 donör nakilden vazgeçti.

23.03.2020 09:31 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:32
Donörler hayal kırıklığına uğrattı

İZMİR'de, çocukluk aşkıyla evlendikten 4 ay sonra lenfoma kanseri teşhisi konulan İlayda Hacıoğlu Gürleyen'e (28) ailesi tarafında başlatılan kök hücre bağışı kampanyasında bulunan 10'da 10 uyumlu 2 donör nakilden vazgeçti. Umutla naklin yapılacağı günü bekleyen İlayda'nın annesi Seval Hacıoğlu, "Üç tüp kan vermek hayat kurtarmak demek ama önemli olan bunu sonuna kadar götürebilmek. Eğer kan verip sonradan vazgeçiyorsanız 'hiç vermeyin' derim. Bir insana hayatını bağışlamak o yolun sonuna kadar gitmek demektir" dedi.

Karşıyaka'da yaşayan İlayda Hacıoğlu Gürleyen, geçen 4 Ağustos'ta çocukluk aşkı Ali Kaan Gürleyen (28) ile evlendi. Çift Soma'ya yerleşirken, İlayda'ya lenfoma kanseri teşhisi konuldu. Çift yumurta ikizinin verdiği örnek uyumlu çıkmayınca İlayda'nın eşi ve ailesi, kök hücre aramaktan vazgeçmedi. Eşi destek olmak için saçlarını kazıttı. Doktoru, her kürü 97 saat süren kemoterapinin 3'üncü kürünü tamamlayan Gürleyen'e, uyumlu donör bulunursa, 4'üncü kürden sonra nakil olabileceğini söyledi. Uygun kök hücrenin bir an önce bulunması için aile, ilk olarak Soma'da Türk Kızılay aracılığıyla kan bağışı kampanyası düzenledi. 750 kişiden kök hücre bağışı toplandı. Karşıyaka Spor Kulübü taraftarrının desteği ile ikinci kampanya, Karşıyaka'da düzenlendi. İlayda ve eşinin düğün fotoğraflarının olduğu pankartlar, Karşıyaka sokaklarına asıldı. Hastalığı yenebileceğine inanan İlayda, İzmirlileri kök hücre bağışı yapmaya çağırdı.

10'DA 10 UYUMLU İKİ DONÖR DE VAZGEÇTİİlayda, Kent Hastanesi'nde gördüğü kemoterapi tedavisinin 4'üncü kürünü tamamladığı sırada, doktorundan sevindirici haberi aldı. 10'da 10 uyumlu 2 genetik ikizinin bulunduğunu öğrenen İlayda ve ailesi, heyecanla nakil gününü beklemeye başladı. Ancak, hastaneye kontrole gittiğinde aldığı haberle yıkıldı. İki donörün de nakilden vazgeçtiğini öğrenen İlayda Hacıoğlu Gürleyen, sosyal medya hesabından, "Donör vazgeçmiş. Peki ya sizin de başınıza gelse? İnsanlık ölmüş. Vicdan duyguları tamamen yitirilmiş. Bir insanın umutlarıyla oynamak ne kadar basit olmuş. Ben mücadelemden vazgeçmiyorum, vazgeçmeyeceğim de. Yalnızca sizlerden isteğim, lütfen bu tarz bağışlar yaparken karşınızda bu iyiliği bekleyen insanların yerine kendinizi koymanız ve umutlarıyla oynamamanız. Mücadeleye devam durmak yok. Zafer inananlarındır" paylaşımını yaptı.'YOLUN SONUNA KADAR GİDİN'Anne Seval Hacıoğlu ise "Dördüncü kürün sonunda güzel haberi aldık. 'Bundan sonra yıpranmayacak, çok daha rahat atlatacak' diye düşünmüştük. Fakat öğrendik ki donörlerin ikisi de vazgeçmiş. Bizim için de İlayda için de bir yıkım bu. Ama inanıyorum ki bulacağız ve tedavimize devam edeceğiz. İlayda'nın kırılmışlıkları var ama hala pozitif bakıyor. Bugün bize aynı enerjiyle devam edeceğini söyledi. Kampanyalarımız ve donör arayışımız devam edecek" diye konuştu.'SONUNA KADAR GİTMEYECEKSENİZ, VERMEYİN'Donörlerin vazgeçme sebebinin koronavirüs korkusu nedeniyle hastaneye gelmek istememeleri olduğunu düşünen anne Hacıoğlu, üzgün olduklarını dile getirdi. Kök hücre bağışı yapan kişilere seslenen Hacıoğlu, "Üç tüp kan vermek hayat kurtarmak demek ama önemli olan bunu sonuna kadar götürebilmek. Eğer üç tüp kan verip sonradan vazgeçiyorsanız 'hiç vermeyin' derim. Bir insana hayatını bağışlamak o yolun sonuna kadar gitmek demektir. Lütfen gerçekten bağışçı olmak istiyorsanız, yolun sonuna kadar gidin" dedi.'YAPILAN İŞLEM CANLARINI YAKAN BİR ŞEY DEĞİL'İlayda'nın doktoru, İç Hastalıkları ve Hematoloji Prof. Dr. Gürhan Kadıköylü ise, "İlayda, T hücreli, lenfoblastik lenfoma ve lösemi hastasıydı. 4 kür kemoterapi sonrasında tam yanıt sağladık. Daha sonra alojenik kemik iliği nakli yapılması gerekti. Konsey kararı alındı, Türkkök'e başvuruldu. 10'da 10 iki donör bulunmuştu, fakat son aldığımız bilgilerde bu iki donörün vazgeçtiğini öğrendik. Donörler vazgeçmeseydi İlayda hem çabuk iyileşecekti hem de 10'da 10 uyumda çok fazla risk olmayacaktı. Donör olmak gönüllülüğe dayanan bir şey, vazgeçmemeleri hastaların hayatı için çok önemli. Yapılan işlem canlarını yakan bir şey değil. 5 gün koldan bir iğne yapılıyor. Daha sonra kök hücre toplanıyor, yapılan bu kadar" diye konuştu.'İNSANLARA CAN VERİYORLAR'

Kök hücre bağışçılarına seslenen Kadıköylü, "Hayat kurtarıyorlar, çok önemli. Kendilerine zararı olan bir şey değil, çok büyük yan etkileri yok. Sadece ufak ağrıları olabilir. İnsanlara can veriyorlar" dedi.


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi, Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu Haberler
Bilim Kurulu Üyesi, Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu
İki kamu bankasından vatandaşın cebini rahatlatacak adım Haberler
İki kamu bankasından vatandaşın cebini rahatlatacak adım
Rus doktordan Putin'i zora sokacak virüs yorumu: Gerçek gizleniyor Haberler
Rus doktordan Putin'i zora sokacak virüs yorumu: Gerçek gizleniyor
Vuhanlı doktordan korkutan iddia: Çin'de son 3 gündür vakaya rastlanmadığı bilgisi gerçeği yansıtmıyor Haberler
Vuhanlı doktordan korkutan iddia: Çin'de son 3 gündür vakaya rastlanmadığı bilgisi gerçeği yansıtmıyor
Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi! İşte verilen ceza Haberler
Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi! İşte verilen ceza
Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı Haberler
Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi
Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı
Sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlılar, polise sundukları gerekçelerle 'Yok artık' dedirtti
Sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlılar, polise sundukları gerekçelerle "Yok artık" dedirtti
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı
Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı
Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı
Benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG'ye geliyor
Benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG'ye geliyor
Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu
Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu
Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı
Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri
Son dakika: Çin'den alınan ve 15 dakikada virüs tespiti yapabilen hızlı tanı kitleri Türkiye'ye getirildi
Son dakika: Çin'den alınan ve 15 dakikada virüs tespiti yapabilen hızlı tanı kitleri Türkiye'ye getirildi
Günlük burç yorumları 23 Mart 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 23 Mart 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Son dakika: Koronavirüsün sıçramadığı son komşumuzda da ilk vaka tespit edildi
Son dakika: Koronavirüsün sıçramadığı son komşumuzda da ilk vaka tespit edildi
'Hastalık yokken, 'Yok' dedik' diyen Koca, virüsle mücadelede yeni sloganı duyurdu: Hayat Eve Sığar
"Hastalık yokken, 'Yok' dedik" diyen Koca, virüsle mücadelede yeni sloganı duyurdu: Hayat Eve Sığar
Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi
Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı
Karabük'te yurt dışından gelen ancak karantinaya uymayan çifte ev hapsi kararı verildi
Karabük'te yurt dışından gelen ancak karantinaya uymayan çifte ev hapsi kararı verildi
Koronavirüs salgınının son bulması için yatsı ezanı sonra camilerde dua edilecek
Koronavirüs salgınının son bulması için yatsı ezanı sonra camilerde dua edilecek
Bakan Soylu, maske stoklayan firmalar için 12 saat süre verdi
Bakan Soylu, maske stoklayan firmalar için 12 saat süre verdi
Mısırlı General koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Mısırlı General koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
KKTC'de 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Toplam vaka sayısı 38'e yükseldi
KKTC'de 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Toplam vaka sayısı 38'e yükseldi
Suriye'de ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi
Suriye'de ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi
Son Dakika: Kamu kurum ve kuruluşlarına, dönüşümlü, esnek ve uzaktan çalışma uygulaması için izin verildi
Son Dakika: Kamu kurum ve kuruluşlarına, dönüşümlü, esnek ve uzaktan çalışma uygulaması için izin verildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Murat Kurum Cahit Özkan Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Erken Tom Hanks Guido Senia Şeyma Subaşı
Spor Falcao Ersun Yanal Bülent Korkmaz Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Polis Fransa Almanya Futbolcu
Şu an buradasınız: Donörler hayal kırıklığına uğrattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2020 10:20:06. #1.15#
title