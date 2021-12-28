Bor Çalıştayı

Salondan ve katılımcılardan görüntü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eti Maden ev sahipliğinde düzenlenen "Bor Çalıştayı"na katıldı. (2)

Bakan Dönmez: "2021'de 2,5 milyon tonu ihraç olmak üzere, 2,6 milyon tonluk bor ürünleri satışı yaptık. Buradan 1 milyar doların üzerinde satış rakamı elde ederek rekor kırdık."