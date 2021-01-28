Dönme dolapta cinsel ilişkiye giren çift, bu kez de marketin otoparkında rezil halde yakalandı

Amerika'nın Carolina eyaletinde yaşayan Eric Harmon ve Lori Harmon çiftinin cinsel ilişki skandalları bitmek bilmiyor. Lunaparkta çocukların önünde cinsel ilişkiye girmelerinden dolayı tutuklanan çift, bu kez de çocuk parkında ve bir marketin otoparkında cinsel ilişkiye girdi. Polise teslim olan çift, kefaretle serbest bırakıldı.

Amerikalı çift, geçtiğimiz aylarda gittikleri lunaparkta bulunan dönme dolabın üzerine çıkıp aile ve çocukların önünde cinsel ilişkiye girmişlerdi. Davaları süren çift, bu kez de çocuk parkında ve bir marketin otoparkında cinsel ilişkiye girdi. Kendi iradeleriyle polis merkezine giden çift, kefaretle serbest bırakıldı.

TEK YAPTIKLARI CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEK DEĞİL!

Polis ekipleri, porno yıldızı olduğu öne sürülen çift hakkında iddianame hazırladı. Kamuya açık alanlarda cinsel ilişkiye girmenin yanı sıra 36 yaşındaki adamın, bir parkta herkesin gözü önünde cinsel organını çıkarıp idrarını yaptığı belirtildi.