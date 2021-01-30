Donmak üzereyken bulunan köpek ve 6 yavrusu kurtarıldı
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Donmak üzereyken bulunan köpek ve 6 yavrusu kurtarıldı

30.01.2021 15:50 | Son Güncelleme: 30.01.2021 15:54
Donmak üzereyken bulunan köpek ve 6 yavrusu kurtarıldı

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde soğukta donmak üzereyken bulunan köpek ile 6 yavrusu kurtarıldı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde soğukta donmak üzereyken bulunan köpek ile 6 yavrusu kurtarıldı.

Tufanpaşa Mahallesi'nde vatandaşlar, belediye parkında bir köpek ile 6 yavrusunu fark etti. Donmak üzere olan ve bir arada durarak birbirlerini ısıtmaya çalışan yavru köpekler için vatandaşlar belediyeden yardım istedi. Parka gelen Andırın Belediyesi zabıta ekipleri anne köpek ile yavrularını aldı. Ekipler, karton bir kutu yardımıyla araca aldıkları köpek ve yavrularının Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na gönderileceğini söyledi.

FOTOGRAFLI


- Kahramanmaraş
Donmak üzereyken bulunan köpek ve 6 yavrusu kurtarıldı
Donmak üzereyken bulunan köpek ve 6 yavrusu kurtarıldı
Donmak üzereyken bulunan köpek ve 6 yavrusu kurtarıldı
Donmak üzereyken bulunan köpek ve 6 yavrusu kurtarıldı
Donmak üzereyken bulunan köpek ve 6 yavrusu kurtarıldı
Donmak üzereyken bulunan köpek ve 6 yavrusu kurtarıldı
Donmak üzereyken bulunan köpek ve 6 yavrusu kurtarıldı
Donmak üzereyken bulunan köpek ve 6 yavrusu kurtarıldı
Donmak üzereyken bulunan köpek ve 6 yavrusu kurtarıldı
Donmak üzereyken bulunan köpek ve 6 yavrusu kurtarıldı
Donmak üzereyken bulunan köpek ve 6 yavrusu kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İskender ZENGİN

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