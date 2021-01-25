Vatandaşın koluna konup döner yiyen karganın görüntüsü yüzleri gülümsetti

Darıca Cami Mahallesi Tuzla Caddesi'nde bir dükkanın önünde sandalyeye oturan Sebahattin Emek, döner ekmek yerken, aç olan bir karga koluna kondu.

KARGA DA NASİPLENDİ

Sebahattin Emek, tepki göstermesine rağmen kargayı kovmadı. Aç olan karga, Sebahattin Emek'in elinde bulunan döner ekmekten yedi. Sebahattin Emek, uzaklaştırmayı başaramayınca döner ekmeğini karga ile paylaştı. Sebahattin Emek döner ekmeği ağzına götürürken, karga da bir yandan nasiplendi.

GÖRÜNTÜLER BEĞENİ TOPLADI

Sebahattin Emek karganın kendi kendine geldiğini belirterek, hayvanın aç olduğunu belirtirken, yaşananları görenler ayran da vermesini istedi. Emek kargaya ayran kutusunu da yanaştırarak içmesini sağladı. İnternette paylaşılan görüntüler beğeni topladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı