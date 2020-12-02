- Dondurucu soğukta eğitim, her gün bu çileyi çekiyorlar
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- Dondurucu soğukta eğitim, her gün bu çileyi çekiyorlar

02.12.2020 10:53 | Son Güncelleme: 02.12.2020 10:59

- Dondurucu soğukta eğitim, her gün bu çileyi çekiyorlar Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Kiremitli köyünde öğrenciler uzaktan eğitim alabilmek için dondurucu soğuğa rağmen her gün köylerindeki hakim bir tepeye çıkmak zorunda.

- Dondurucu soğukta eğitim, her gün bu çileyi çekiyorlar

SİVAS - Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Kiremitli köyünde öğrenciler uzaktan eğitim alabilmek için dondurucu soğuğa rağmen her gün köylerindeki hakim bir tepeye çıkmak zorunda.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Kiremitli köyünde baz istasyonu bulunmadığı cep telefonları ve internet iletişimi sağlanamıyor. Altyapı yetersizliğinden dolayı kablolu telefon hatları üzerinden de internet erişimi sağlanamıyor. Köyde bulunan yaklaşık 20 öğrenci, pandemi dolayısı ile verilen online eğitim imkanlarından yararlanabilmek için her gün çileli bir yolculuğa ve dondurucu soğuğa katlanmak zorunda. Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü köyde öğrenciler online eğitim almak için hakim bir tepeye çıkıp internete bağlanmaya çalışıyor.

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Hiçbir firma ilgilenmedi

Bu yıl lise sınavlarına hazırlanan Sema Nur Sarıtaş internet altyapısı için görüştükleri tüm firmalardan olumsuz cevap aldıklarını belirtip, "Köyümüzde telefonlar çekmediği için online derslerimize katılamıyoruz. Köyümüzdeki öğrencilerle birlikte her gün bu tepeye geliyoruz. Defalarca altyapı firmalarına başvurmamıza rağmen taleplerimiz reddedildi. Kiremitli köyünde yaşayan öğrencilerin diğer öğrencilerden ne eksiği var. Bir çok köyde yaşayan olmamasına rağmen telefonlar çekiyor. Bizim köyümüzde ise bir çok öğrenci bulunmasına rağmen telefonlarımız çekmiyor. Dersleri takip edebilmek için şehre inip kiralık ev tutmak zorunda kalanlar var"

"Valimize güveniyoruz"

Sarıtaş, Sivas Valisi Salih Ayhan'ın eğitim verdiği önemi bildikleri ve sorunlarının çözümü için Ayhan'a güvendiklerini belirtip, "Ben sayın valimiz Salih Ayhan'ı çok seviyorum. Yaptığı çalışmalardan haberdarım. Bizim sesimizi duyacağına inanıyorum. Talebimizi geri çevireceğine inanmıyorum. Lütfen bizim sesimizi duysunlar. Bizim köyümüze bir internet altyapısı lütfen getirin" dedi.

Köy muhtarı Mehmet Çınar'da internet altyapısı sağlayıcılarına seslenerek, "Köyümüzde20 öğrencimiz var. İnternet veya cep telefonu çekmediğinden dolayı hepsi mağdur durumda. Yetkililerden yardım bekliyoruz" şeklinde konuştu.

- Dondurucu soğukta eğitim, her gün bu çileyi çekiyorlar
- Dondurucu soğukta eğitim, her gün bu çileyi çekiyorlar
- Dondurucu soğukta eğitim, her gün bu çileyi çekiyorlar
- Dondurucu soğukta eğitim, her gün bu çileyi çekiyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT YILMAZER

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