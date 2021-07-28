Dondurmacıda unutulan bebek için seferber oldular
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dondurmacıda unutulan bebek için seferber oldular

Dondurmacıda unutulan bebek için seferber oldular
Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural - Haberler | Güncel

BURSA'da bir dondurmacının önündeki kuyrukta arabasıyla unutulan 1 yaşındaki bebek için esnaf, polis ve vatandaşlar harekete geçti.

BURSA'da bir dondurmacının önündeki kuyrukta arabasıyla unutulan 1 yaşındaki bebek için esnaf, polis ve vatandaşlar harekete geçti. Bebeğin ailesine ulaşabilmek için çağrılar yapılırken, anne yaklaşık yarım saat sonra iş yerine geldi. Dükkan sahiplerinin koruması altındaki bebek, polis nezaretinde ailesine teslim edildi.

Olay, Bursa'nın tarihi çarşısındaki bir dondurmacı dükkanında, dün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İş yerinin önünde bir süre kuyrukta bekleyen anne, daha sonra bebek arabasındaki 1 yaşındaki bebeğini unutup, dükkandan ayrıldı. İş yeri sahiplerinin ve çalışanların dikkatiyle fark edilen bebek, koruma altına alındı. Bebeğin ağlamaması için çalışanlar, bebeğe dondurma külahı vererek, eğlendirmeye çalıştı. Bu sırada, çevredeki vatandaşlara da çağrılar yapılırken, bebeğin ailesine ulaşılamayınca, durum polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, bebeği teslim alacağı sırada, dükkana bebeğin ailesi geldi. Bebek, kimlik sorgusunun ardından polis nezaretinde aileye teslim edildi.

YAKLAŞIK YARIM SAAT UNUTULDUİş yeri çalışanları, bebeği eğlendirmeye çalıştıklarını ve hiç ağlamadığını belirtti. Dükkan çalışanı Yiğit Polat, "Kalabalık bir dondurma sırası vardı, bizler de masalar ile ilgileniyorduk. Daha sonra burada, bir tane bebek arabası fark ettik. İlk başta kasadaki hanımefendilere sorduk, onların olmadığını öğrendik. Masadaki vatandaşlara da sorduğumuzda, onlar da kendilerinin olmadığını söyledi. Her yere bebeğini kaybeden var mı diye sormaya başladık, kimseden yanıt alamadık. Yaklaşık yarım saat bebek burada kaldı" dedi.'AĞLAMASIN DİYE KÜLAH VERDİK'

Bebeğin ailesinin bulunamaması üzerine polise haber verildiğini kaydeden Polat, "Yaklaşık yarım saat sonra bebeğin ailesi geldi. Biz, bebeğe ağlamasın diye külah vermiştik. Polis ekipleri de geldi, sağlık ekipleri de tedbir amaçlı buradaydı. Ailesi geldiğinde yüzlerinde şaşkınlık yoktu, 'Yeğenim bebeği götürüyor zannettik' dediler. Polis kimlik kontrolü yaptı, teyit edilince bebek annesine teslim edildi. Çevredeki vatandaşlar ilk başta şaşkınlıkla izlediler, daha sonrasında bebeğin etrafında toplanarak, bebeği güldürmeye çalıştılar. Hiç ağlamadı, çok suskun bir şekilde oturuyordu" ifadelerini kullandı.


- Bursa
Dondurmacıda unutulan bebek için seferber oldular
Dondurmacıda unutulan bebek için seferber oldular
Dondurmacıda unutulan bebek için seferber oldular
Dondurmacıda unutulan bebek için seferber oldular
Dondurmacıda unutulan bebek için seferber oldular
Dondurmacıda unutulan bebek için seferber oldular

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural

Beyoğlu'nda akrabalar arasındaki çatışma; 'Ölmemek için öldürdüm'
Beyoğlu'nda akrabalar arasındaki çatışma; "Ölmemek için öldürdüm"
Sahte ilan şebekesi lideri ve eşi günde 5 kişiyi dolandırıyormuş
Sahte ilan şebekesi lideri ve eşi günde 5 kişiyi dolandırıyormuş
Akşener'den iş yerleri yıkılmak istenen esnafa destek: Öyle gürültü çıkaracağım ki duymayan kalmayacak
Akşener'den iş yerleri yıkılmak istenen esnafa destek: Öyle gürültü çıkaracağım ki duymayan kalmayacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Tanju Özcan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Fatma Girik Yıldız Tilbe Seren Serengil
Spor Muslera Eda Erdem Mesut Özil Rıza Çalımbay Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dondurmacıda unutulan bebek için seferber oldular - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 15:30:56. #1.16#

title