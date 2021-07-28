Dondurmacıda unutulan bebek için seferber oldular

BURSA'da bir dondurmacının önündeki kuyrukta arabasıyla unutulan 1 yaşındaki bebek için esnaf, polis ve vatandaşlar harekete geçti.

BURSA 'da bir dondurmacının önündeki kuyrukta arabasıyla unutulan 1 yaşındaki bebek için esnaf polis ve vatandaşlar harekete geçti. Bebeğin ailesine ulaşabilmek için çağrılar yapılırken, anne yaklaşık yarım saat sonra iş yerine geldi. Dükkan sahiplerinin koruması altındaki bebek, polis nezaretinde ailesine teslim edildi.

Olay, Bursa'nın tarihi çarşısındaki bir dondurmacı dükkanında, dün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İş yerinin önünde bir süre kuyrukta bekleyen anne, daha sonra bebek arabasındaki 1 yaşındaki bebeğini unutup, dükkandan ayrıldı. İş yeri sahiplerinin ve çalışanların dikkatiyle fark edilen bebek, koruma altına alındı. Bebeğin ağlamaması için çalışanlar, bebeğe dondurma külahı vererek, eğlendirmeye çalıştı. Bu sırada, çevredeki vatandaşlara da çağrılar yapılırken, bebeğin ailesine ulaşılamayınca, durum polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, bebeği teslim alacağı sırada, dükkana bebeğin ailesi geldi. Bebek, kimlik sorgusunun ardından polis nezaretinde aileye teslim edildi.

YAKLAŞIK YARIM SAAT UNUTULDUİş yeri çalışanları, bebeği eğlendirmeye çalıştıklarını ve hiç ağlamadığını belirtti. Dükkan çalışanı Yiğit Polat, "Kalabalık bir dondurma sırası vardı, bizler de masalar ile ilgileniyorduk. Daha sonra burada, bir tane bebek arabası fark ettik. İlk başta kasadaki hanımefendilere sorduk, onların olmadığını öğrendik. Masadaki vatandaşlara da sorduğumuzda, onlar da kendilerinin olmadığını söyledi. Her yere bebeğini kaybeden var mı diye sormaya başladık, kimseden yanıt alamadık. Yaklaşık yarım saat bebek burada kaldı" dedi.'AĞLAMASIN DİYE KÜLAH VERDİK'

Bebeğin ailesinin bulunamaması üzerine polise haber verildiğini kaydeden Polat, "Yaklaşık yarım saat sonra bebeğin ailesi geldi. Biz, bebeğe ağlamasın diye külah vermiştik. Polis ekipleri de geldi, sağlık ekipleri de tedbir amaçlı buradaydı. Ailesi geldiğinde yüzlerinde şaşkınlık yoktu, 'Yeğenim bebeği götürüyor zannettik' dediler. Polis kimlik kontrolü yaptı, teyit edilince bebek annesine teslim edildi. Çevredeki vatandaşlar ilk başta şaşkınlıkla izlediler, daha sonrasında bebeğin etrafında toplanarak, bebeği güldürmeye çalıştılar. Hiç ağlamadı, çok suskun bir şekilde oturuyordu" ifadelerini kullandı.

- Bursa

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural