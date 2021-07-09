Dondurmacıda bakanla karşılaşınca şaşkınlıklarını gizleyemediler
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Dondurmacıda bakanla karşılaşınca şaşkınlıklarını gizleyemediler

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit - Haberler | Politika

Dondurmacıda bakanla karşılaşınca şaşkınlıklarını gizleyemediler Dondurma almak için caddeye çıkan Sivaslılar, tezgahta bakanı görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler Dondurma almak için caddeye çıkan Sivaslılar, tezgahta bakanı görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Dondurmacıda bakanla karşılaşınca şaşkınlıklarını gizleyemediler

Dondurma almak için caddeye çıkan Sivaslılar, tezgahta bakanı görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler

SİVAS - Dondurma almak için caddeye çıkan Sivaslılar, tezgahta bakanı görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir dizi açılışlara katılmak üzere gece uçağı ile Sivas'a vardı. Varank, şehrin en işlek caddelerinden olan İstasyon Caddesinde gezerek vatandaşlarla görüştü. Esnaf ziyaretlerinde bulunan bakan bir dondurmacıda tezgaha geçti. Dondurma almak için caddeye çıkan Sivaslılar karşılarında bakanı görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Dondurmalarını bakanın elinden alan Sivaslılar hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. Bakan Varank'a Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekici ve AK Parti İl başkanı Hakan Aksu'da eşlik etti.

Dondurmacıda bakanla karşılaşınca şaşkınlıklarını gizleyemediler
Dondurmacıda bakanla karşılaşınca şaşkınlıklarını gizleyemediler
Dondurmacıda bakanla karşılaşınca şaşkınlıklarını gizleyemediler
Dondurmacıda bakanla karşılaşınca şaşkınlıklarını gizleyemediler
Dondurmacıda bakanla karşılaşınca şaşkınlıklarını gizleyemediler
Dondurmacıda bakanla karşılaşınca şaşkınlıklarını gizleyemediler
Dondurmacıda bakanla karşılaşınca şaşkınlıklarını gizleyemediler
Dondurmacıda bakanla karşılaşınca şaşkınlıklarını gizleyemediler
Dondurmacıda bakanla karşılaşınca şaşkınlıklarını gizleyemediler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit

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Dondurmacıda bakanla karşılaşınca şaşkınlıklarını gizleyemediler - Haberler
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